Scheda carburante, pronto il rinvio all'obbligo di fatturazione elettronica

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare dal primo luglio prossimo sarà rinviato di 6 mesi.

Lo slittamento -secondo quanto apprende l'Adnkronos- sarà inserito in un decreto legge che sarà varato dal prossimo Consiglio dei Ministri.

Scheda carburanti, fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019

Con il rinvio, dunque, anche per carburanti e sub appalti Pa l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1 gennaio 2019, quando, a meno di ripensamenti del governo, l'obbligo di fatturazione elettronica diventerà operativo per tutte le operazioni commerciali che comportano l'emissione di una fattura (sia B2B che B2C).

Decreto Di Maio: stretta sul precariato

Con lo stesso provvedimento dovrebbe arrivare anche la stretta sul lavoro a termine e quello somministrato, e le norme contro la delocalizzazione delle imprese che hanno ricevuto contributi pubblici. Sul fronte lavoro, il provvedimento dovrebbe contenere le prime modifiche al Jobs act.

Causali restrittive per contratti a tempo

Per quanto riguarda i contratti a termine il governo è intenzionato a reintrodurre le causali, circoscrivendole a tre fattispecie, vale a dire ragioni tecnico-produttive, organizzative come nuovi progetti o sostitutive. Si ipotizza pure di ridurre da cinque a quattro il numero di proroghe, e lo stesso restyling dovrebbe riguardare i contratti di somministrazione.