Il design al centro della strategia SEAT: accordo col Barcelona Centre de Disseny

SEAT ha firmato un accordo di collaborazione con il Barcelona Centre de Disseny (BCD), centro che promuove il design nel mondo istituzionale e degli affari. Questa nuova collaborazione, che rende la Casa automobilistica l’unica azienda del settore ad avere in essere un accordo con questo centro basato a Barcellona, ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra SEAT e il design di Barcellona.

Il design è un elemento chiave della strategia di SEAT e la città di Barcellona è una delle sue principali fonti di ispirazione. Pertanto, la firma dell’accordo con BCD è un ulteriore passo verso la creazione di nuovi canali di collaborazione, nonché verso l’obiettivo di diventare un riferimento nel campo del design.

All’interno di questo accordo, SEAT e BCD vaglieranno linee di lavoro congiunto per la promozione del design e condivideranno il loro know-how attraverso attività di formazione e la rispettiva rete di contatti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, la Casa entrerà a far parte del Design Cluster guidato da BCD e avrà accesso alla rete di contatti (in oltre 100 città in tutto il mondo) e ai 160 membri dell’istituzione, tra cui figurano anche aziende e scuole.

Per Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design di SEAT, “questo accordo consolida il nostro impegno con Barcellona, città di design per natura. La partnership con BCD rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo di diventare un punto di riferimento in questo ambito, in quanto ci dà l’opportunità di creare sinergie che ci aiutino a continuare a sviluppare i migliori design per le nostre auto. E non c’è nulla di meglio che portare avanti tutto ciò nella nostra città”.

La collaborazione tra le due entità si concretizzerà in un piano di progetti e attività che sarà sviluppato nella sede del Barcelona Centre de Disseny o nella futura Casa SEAT, che aprirà prossimamente le porte nel centro di Barcellona.

In questo senso, Isabel Roig, Direttore del Centre de Disseny di Barcellona, ha sottolineato che “il design sta influenzando in modo crescente la tecnologia e le tendenze future per la mobilità sostenibile. Per il BCD, l’accordo con SEAT rafforza questa relazione tra design, tecnologia, innovazione e mobilità con un chiaro impegno per il talento creativo di Barcellona, che è uno dei nostri obiettivi chiave”. Inoltre, Roig ha aggiunto che “l’accordo apre anche nuovi orizzonti di collaborazione tra le due entità in vari progetti per valorizzare Barcellona come riferimento internazionale nel design”.

Un’altra area di collaborazione tra SEAT e BCD sarà legata alla Barcelona Design Week, un evento che ogni anno avvicina il design al grande pubblico, rendendo Barcellona capitale internazionale del design. Quest’anno, si terrà la 13^ edizione dal 5 al 14 giugno.