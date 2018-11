15 tonnellate di cemento per trasformare SEAT Arona in una scultura

"Il mio intento era quello di rendere immortale il design di un'auto”. Così lo street artist portoghese di fama mondiale Alexandre Farto, più noto con lo pseudonimo di Vhils ha descritto ‘Tangible’, uno dei suoi ultimi lavori. L'opera è una scultura ricavata con un blocco da 15 tonnellate di cemento che reinterpreta il design del SUV SEAT Arona.

Il processo di design e produzione di questo pezzo è durato un anno. Ci sono voluti tre mesi per dare la forma iniziale in 3D. Così come i designer automobilistici, lo street artist di fama internazionale ha iniziato il suo progetto armandosi di matite e fogli per poi procedere avvalendosi della tecnologia virtuale. "Non avevo mai lavorato con un'auto prima d'ora sebbene desiderassi farlo da molto tempo. Questa collaborazione per me è stata una fantastica opportunità" ha dichiarato entusiasta Vhils.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sfida principale era utilizzare un materiale difficile da scolpire per un pezzo a dimensioni reali. "Mi piace utilizzare materali grezzi" ha dichiarato l'artista che per l'opera ha usato 15 tonnellate di cemento, vetroresina e silicone. Inizialmente si è avvalso anche di una struttura d'acciaio per costruire il calco, mentre le ruote sono state realizzate separatamente e pesano un centinaio di kg ciascuna.

La parte frontale della scultura riprende le linee di Arona, mentre il retro è contraddistinto da "linee irregolari che si intrecciano fino a formare un occhio che sottolinea l'importanza di guardare. Da lontano sembra che l'auto stia creando una scia mentre è in movimento - aggiunge -. Sono molto fiero di quest'opera. Non soltanto per la sua complessità tecnica, quanto perché è stata creata per testimoniare lo scorrere del tempo".

Secondo Farto 'Tangible' sarà una testimonianza della società odierna. "Non volevo esclusivamente rendere immortali le linee di un'auto: cercavo piuttosto di fossilizzare la relazione tra le città e i loro abitanti" conclude Vhils che individua nell'auto un'elemento di connessione fondamentale.