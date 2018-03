SEAT celebra i 25 anni dello stabilimento a Martorell

La SEAT festeggia il 25° anniversario dello stabilimento di Martorell, motore dell'azienda, compiuto lo scorso 22 febbraio. L'impianto produttivo è stato inaugurato nel 1993, dopo soli 34 mesi di lavori e un investimento di 244.500 milioni di pesetas (1.470 milioni di euro). Da allora, la SEAT ha prodotto in questo stabilimento quasi 10 milioni di auto, per un totale di 39 modelli e versioni differenti. Nel 1993, tutta la produzione dell'ex stabilimento di Zona Franca (Barcellona), dove la SEAT costruiva le proprie vetture dal 1953, venne trasferita a Martorell, a 30 chilometri di distanza.

Lo stabilimento ha una superficie totale di 2.800.000 metri quadri e, attualmente, vengono prodotte qui circa 2.300 automobili al giorno, che rappresentano circa il 95% della capacità dell'impianto. Con oltre 455.000 auto fabbricate nel 2017, la produzione a Martorell è cresciuta di oltre il 50% dal 2009, rendendolo lo stabilimento che produce più automobili in Spagna (il secondo Paese costruttore più grande in Europa e l'ottavo in tutto il mondo) e uno dei più grandi in termini di volumi in Europa. Luca de Meo, presidente SEAT, ha affermato che "parlare di Martorell equivale a parlare di progresso e crescita. Rappresenta il nostro emblema di produzione, per cui siamo molto felici di festeggiare il 25° anniversario dall'inaugurazione". Luca de Meo ha voluto sottolineare inoltre l'importanza di "festeggiare questa importante ricorrenza proprio in uno dei migliori momenti dello stabilimento, grazie ai nuovi modelli che abbiamo lanciato (Ibiza e Arona), agli investimenti in ricerca e sviluppo, alla qualità delle nostre auto e, soprattutto, grazie ai dipendenti, che svolgono il proprio lavoro con impegno ed entusiasmo".

Ibiza e Cordoba i primi modelli prodotti

La produzione a Martorell è iniziata nel 1993 con la seconda generazione della Ibiza e la Cordoba, le prime vetture a uscire dalle linee di produzione con un ritmo di circa 1.500 unità al giorno. Nel corso di questi 25 anni, Martorell ha visto nascere praticamente tutti i modelli del Marchio, dalla Toledo alla nuova Arona, dal furgone Inca alla Arosa e la Altea, fino alle successive generazioni di Ibiza e Leon. A Martorell vengono prodotti anche modelli di altri marchi del Gruppo Volkswagen. Nel periodo 1995-2003 sono stati prodotti Polo e Caddy e, nel 2011, è iniziata la produzione della Audi Q3, primo modello premium costruito in Spagna, che lascerà spazio alla produzione della nuova generazione della Audi A1 nella seconda metà di quest'anno.

Lo stabilimento proiettato verso l'industria 4.0

Martorell è nel pieno dello sviluppo dell'Industria 4.0, con l'obiettivo di promuovere una produzione intelligente, digitalizzata e connessa. In questo senso, l'Azienda incorpora già alcuni degli strumenti e delle tecnologie che tra pochi anni saranno comuni nei processi di produzione quali, per esempio, la realtà virtuale, i robot collaborativi, la stampa 3D o la realtà aumentata, tra le altre. Allo stesso tempo, la SEAT sta investendo sulla formazione, in modo che l'apprendimento dei dipendenti sia continuo. Nel 2017 è stato lanciato un programma di formazione sulla quarta rivoluzione industriale, il cui obiettivo è consentire ai lavoratori di sviluppare appieno il proprio potenziale per trasformarsi insieme all'industria. Tra i vari progetti speciali, la SEAT sta costruendo a Martorell il centro logistico automatizzato più alto in Spagna, un edificio di 43,7 metri di altezza che avrà una capacità di gestione totale di 119.000 casse di componenti. Questo nuovo impianto, la cui attività verrà avviata nell'ultimo trimestre del 2018, consentirà un salto qualitativo nella capacità di servizio dell'impianto, aumentando l'efficienza del processo di produzione dell'auto, grazie a soluzioni automatizzate al 100%.