SEAT Italia, Enza Magliocco è il nuovo direttore marketing

Vincenza Magliocco fa il suo ingresso nel Management di Volkswagen Group Italia come Direttore Marketing della Divisione SEAT. Vincenza, 42 anni, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica nel 2001 presso l'Università della Calabria, per poi completare la propria formazione nel 2006 con un Master in Marketing e Management all'Università di Torino.

Il suo percorso professionale, sviluppato interamente nel settore automotive, è iniziato nel 2002 in Iveco, mentre nel 2003 è entrata in Fiat, dove è rimasta per sette anni ricoprendo diversi ruoli, principalmente nel marketing. Nel 2010 è approdata alla SEAT, e presso il quartier generale di Martorell ha potuto maturare un'esperienza importante in ambito marketing, occupandosi sia di comunicazione , sia di prodotto. Nella sua nuova posizione riporta a Pierantonio Vianello, dallo scorso 1° ottobre Direttore della Divisione Seat.