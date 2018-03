A Stefano Domenicali il premio “Personaggio del 2018” da #FORUMAutoMotive

Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, è stato premiato come “Personaggio dell’Anno 2018” da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione diventato punto di riferimento in Italia sui temi che riguardano l’automotive e la mobilità.

Il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, dichiara: “Stefano Domenicali ha fatto di Sant'Agata Bolognese, un piccolo centro all'interno della grande Motor Valley italiana, un polo automobilistico di sempre maggiore eccellenza. A vantaggio dell'immagine e dell'economia del Paese ha portato a termine, a tempo record, una fabbrica nella fabbrica, con la creazione di nuovi posti di lavoro con benefici per l'indotto e per il territorio. Dai vertici di Audi, gruppo che controlla Automobili Lamborghini nel rispetto continuo della sua identità e autonomia, ha ricevuto pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo continuo dell'azienda. Nell'epoca del digital e dell'automazione, per lui l'Uomo resta sempre al centro di tutto. Stimato e benvoluto dentro e fuori l'azienda, per la sua umanità è conosciuto come il "Presidente Gentiluomo". A Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, va il riconoscimento di "Personaggio dell'anno per #FORUMAutoMotive".