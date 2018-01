Ferrari, presto un Suv e una supercar elettrica

Piegarsi al mercato, sì ma rispettando i dogmi della Casa. Il cavallino non sfornerà una 4 porte - come si è sempre dichiarato a Maranello - ma 5: nello specifico un SUV. A confermare la notizia il rivoluzionario Marchionne. Ha già indicato il 2020 come data per vedere concretizzato il progetto a cui si lavora già da tempo.

Il Suv Ferrari

Nessun dato confermato. Dalle informazioni circolanti, l’auto potrebbe essere equipaggiata da un motore V12 aspirato, con una potenza di almeno 800 cavalli e prestazioni ai vertici della categoria. Come potrebbe essere altrimenti?

Nella mischia già sono entrati brand di lusso come Bentley, o marchi sportivi come Lamborghini: Urus, ad esempio, con V8 biturbo da 4,0 litri da 650 CV e 850 Nm di coppia, scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi (0-200 km/h in 12,8 secondi) e fa i 305 km/h.... Con il suv della Ferrari, ci aspettiamo un vero e proprio razzo, mai visto sul pianeta.

Non solo SUV.

Secondo Marchionne, "…se si deve costruire una super car elettrica Ferrari sarà la prima a farla. È dovuto". Il manager italo canadese non esclude che un’auto performante a batteria potrebbe essere la nuova protagonista del prossimo piano industriale Ferrari.

Anche qui come per il suv, la Casa di Maranello dovrà fare i conti con i competitor che già lavorano sul progetto da anni. Tesla ha già presentato una Roadster che supera i 400 orari e scatta da 0 a 100 in 1,9 secondi, per non parlare della Bugatti: la Chiron è la più potente nel settore delle supercar elettriche. Un vero e proprio mondo senza limiti.