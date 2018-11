Black Suzuki: tre giorni di sconti incredibili su accessori e merchandising

Per gli appassionati del marchio Suzuki quest’anno il Black Friday si tinge dei colori della Suzuki Collection. La Casa di Hamamatsu aderisce infatti alla ormai tradizionale giornata di ribassi, che segna l’apertura su scala mondiale del periodo dello shopping natalizio, e dà così l’eccezionale opportunità di fare acquisti a condizioni irripetibili nel suo ampio catalogo online di abbigliamento, accessori e merchandising.

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre sarà dunque possibile usufruire di uno sconto straordinario del 15% su tutti gli articoli della piattaforma di e-commerce Suzuki. Per ottenere lo sconto non si dovrà fare altro che inserire al momento del pagamento il codice promozionale BLACKSUZUKI e l’importo da saldare si ridurrà automaticamente. Regalarsi o regalare uno dei fantastici articoli della Suzuki Collection non è mai stato così vantaggioso.