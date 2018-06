Suzuki HYBRID e AGOS regalano un weekend “eco friendly”

Acquistare un modello della gamma Suzuki HYBRID, dall’1 giugno al 10 luglio, potrebbe, più che mai, rivelarsi una scelta “green”. Grazie alla promozione BLU AGOS, chi acquisterà una vettura Suzuki con tecnologia Hybrid, tramite un finanziamento AGOS, oltre a beneficiare di una formula di pagamento personalizzato e di tassi agevolati, riceverà, infatti, un voucher per trascorrere un “eco weekend” per due persone in una splendida location. La meta potrà essere scelta liberamente tra oltre 250 strutture “eco friendly” selezionate tra Italia, Francia, Austria e Slovenia.

Il voucher è valido per una notte e per due persone e può essere utilizzato prenotando liberamente tramite PC o smartphone una qualsiasi delle soluzioni a catalogo. La scelta è incredibilmente ampia e in grado di soddisfare i gusti più vari. Le alternative vanno dall’agriturismo immerso nel verde all’albergo diffuso ottenuto dal recupero di un borgo antico, passando per il campeggio a impatto ambientale zero e l’hotel con certificazione ecologica. Tutte le strutture sono classificate in base a criteri quali, ad esempio, l’offerta di cibi biologici, il ricorso a fonti energetiche e le politiche di sostenibilità ambientale.

Per tutti i titolari del voucher sarà anche attivato un servizio di assistenza telefonica dedicato che affiancherà il sito online informativo con ticketing mail integrato.