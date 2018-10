Suzuki partner della Japan Week a Torino

Suzuki sponsorizzerà la 43a Edizione della Japan Week, in programma a Torino dal 19 al 25 ottobre prossimi. L’International Friendship Foundation/IFF, fondazione senza scopo di lucro con sede a Tokyo, ha scelto Torino per celebrare l’evento internazionale che si svolge ogni anno in una città differente con lo scopo di promuovere, attraverso lo scambio artistico, relazioni amichevoli, comprensione reciproca e pace. Con il suo sostegno, la Casa di Hamamatsu, farà idealmente da ponte tra il Sol Levante e il Piemonte, dove la sua filiale italiana ha da tempo stabilito la sua sede.

Il Giappone sulle rive del Po

La Japan Week ha un programma denso di appuntamenti, che darà ai torinesi e ai visitatori della città l’eccezionale opportunità di entrare in contatto con l’arte e la cultura tradizionale giapponese. La manifestazione si sviluppa in numerosi eventi, con il coinvolgimento di circa 60 gruppi attivi in svariati ambiti, dalla danza alla musica, passando per l’ikebana, l’origami o l’affascinante mondo dei kimono.

La settimana dedicata al Sol Levante prenderà il via il 19 ottobre in piazza Castello alle ore 16. Dopo la cerimonia di apertura, cui presenzieranno varie autorità torinesi e giapponesi, si entrerà subito nel vivo del programma con spettacoli di calligrafia, danze ed esibizioni di percussionisti e di samurai. Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, Suzuki ribadirà il proprio legame con la manifestazione attraverso l’esposizione di JIMNY, VITARA e IGNIS in un’area riservata posizionata di fronte al Teatro Regio.