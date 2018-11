Suzuki dedica un altro "Porte Aperte" a chi vuole conoscere la nuova Vitara

Dopo il grande successo riscosso dal Porte Aperte che si è svolto nell’ultimo fine settimana di ottobre, i Concessionari Suzuki sono pronti a dedicare una seconda apertura straordinaria a Vitara.

Sabato 17 e domenica 18 novembre ci si potrà recare presso la rete ufficiale per conoscere meglio le novità della gamma Vitara e toccare con mano l’erede del modello che esattamente trent’anni fa rivoluzionò il mercato delle vetture all-terrain. Oggi, Vitara reinterpreta la formula del primo SUV compatto e combina in modo impareggiabile efficienza e prestazioni, versatilità e raffinatezza. Il risultato è un’auto che resta l’indiscusso punto di riferimento della categoria, capace di distinguersi sempre e di rendere speciale ogni viaggio.

Nuova Vitara: personalità unica

Vitara aggiunge un tocco elegante e grintoso alla sagoma atletica che dal 2015 caratterizza questo modello. I particolari cromati della mascherina a cinque elementi e le inedite luci posteriori a LED con design 3D valorizzano le forme audaci e scolpite della carrozzeria, permettendo di riconoscere subito Vitara, da ogni angolazione e in qualsiasi condizione di luce. L’assortimento dei colori si amplia con due nuove tinte bicolore metallizzate offerte in opzione: lo sportivo e vivace Giallo Tibet e l’elegante e sofisticato Grigio Glasgow, entrambi associati al tetto nero, a sua volta metallizzato. L’abitacolo si evolve nella stessa direzione grazie anche ad una strumentazione ricca e curata, a modanature sulla plancia ridisegnate e a rivestimenti più accattivanti per i sedili.