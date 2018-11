News / Italia

Targhe auto, la novità nel decreto sicurezza

Con la conversione del Decreto Sicurezza entrerà in vigore un'importante novità. Non sarà più possibile l'escamotage della targa estera che consentiva di eludere il fisco, non pagare né bollo né assicurazione e di fatto anche eventuali multe: "Vietato per chi risiede in Italia da oltre 60 giorni"