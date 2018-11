Torna la SuperRottamazione di Fiat, Lancia, Abarth con un'importante novità

Fiat, Lancia e Abarth si avvicinano alla conclusione dell'anno presentando a tutti gli italiani un'offerta eccezionale: ritorna infatti la SuperRottamazione, che permetterà alle famiglie di cambiare la propria vecchia auto a condizioni estremamente vantaggiose.

Infatti sarà possibile acquistare una vettura Fiat, una Lancia o un modello Abarth in pronta consegna a condizioni davvero uniche per i clienti che vogliono rottamare o sostituire la propria automobile accedendo a piani finanziari dedicati. Inoltre, grazie alla formula Be-Smart ogni cliente avrà garantito il valore futuro della propria automobile con la possibilità di decidere, dopo 36 o 48 mesi, se tenere o restituire la vettura. L'iniziativa dimostra, ancora una volta, la forte volontà di FCA di perseguire l'obiettivo di rinnovamento del parco circolante in Italia, notoriamente tra i più anziani d'Europa, con importanti benefici sulla sicurezza stradale e sull'impatto ambientale.

Fiat

Nel dettaglio, per quanto riguarda il brand Fiat, grazie al finanziamento "SuperRottamazione" ad anticipo zero sarà possibile mettersi al volante di una Panda all'incredibile prezzo di 7.000 euro e con la tranquillità del valore futuro garantito dopo tre anni. Anticipo zero anche per la gamma dell'iconica Fiat 500 che con finanziamento Be-Smart è proposta a 9.950 euro. Inoltre, su una selezione di vetture in pronta consegna, tutti gli optional sono in omaggio. Il finanziamento "SuperRottamazione" riguarda anche la Fiat Tipo, sia diesel sia benzina, con la possibilità di restituirla dopo tre o quattro anni con valore residuo garantito. Grazie al finanziamento "SuperRottamazione" sarà possibile acquistare una Tipo 5 porte da 11.900 euro, una 4 porte da 10.900 euro e una Station Wagon da 13.000 euro. A chi cerca spazio, tecnologia, personalità e stile, con "SuperRottamazione" Fiat offre 500L a partire da 13.500 euro. La famiglia 500 comprende anche il crossover italiano 500X a 15.000 euro con finanziamento "Be-Smart Meno1500". Lancia È dedicata gli automobilisti sofisticati e cool l'offerta del finanziamento "Meno1500" che consente di acquistare la Fashion City Car Lancia Ypsilon al prezzo più basso di sempre: 8.750 euro con 5 porte, climatizzatore, radio e comandi al volante. Grazie a questa offerta il pubblico più attento ed esigente potrà distinguersi nel traffico cittadino a condizioni mai viste.

Abarth

È possibile scegliere la nuova gamma Abarth 595, capace di esprimere le due anime del brand, con un anticipo pari a zero e una rata da 259 euro al mese, con la libertà di restituirla dopo 4 anni. Tutto lo stile e la competitività dell'icona del brand diventano così ancora più accessibili.

Fabio Rovazzi protagonista della nuova campagna

Per comunicare la nuova eccezionale iniziativa, i marchi Fiat e Lancia si sono affidati a Fabio Rovazzi. Nella campagna TV e radio realizzata dall'agenzia Leo Burnett con la direzione di Sydney Sibilia per la casa di produzione Altoverbano, il popolare artista sarà protagonista di una storia avvincente. Vestirà, infatti, i panni del capo di una banda alle prese con il colpo del secolo: rubare il gioiello di una collezione d'auto d'epoca. Si tratta di una Panda degli anni Ottanta, custodita all'interno di un caveau. Un piano studiato nei minimi dettagli che porterà a una soluzione inaspettata: rottamarla, in modo da poter approfittare della SuperRottamazione.