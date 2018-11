Bebe Vio e Toyota, in pista il primo corso di guida per disabili

"Solo quando siamo liberi di muoverci tutto diventa possibile". Questo è lo slogan che da tempo anima Toyota. I giapponesi, da anni, infatti, puntano a proporsi non più come costruttore di auto, ma come mobility brand, in grado di pensare a 360 gradi agli automobilisti. Ecco che allora anche i corsi di guida si allargano a tutti. Persone con disabilità comprese.

Un corso di guida sicura

L'Attività del primo corso di guida, del 24 novembre a Viterbo, ha previsto una sessione teorica a cura della Toyota Driving Academy e poi un'esperienza su pista al volante di vetture con tecnologia ibrida elettrificata: nello specifico con 4 Yaris Hybrid.

"Toyota ha lanciato l’iniziativa corporate "Start Your Impossible" per garantire la migliore mobilità possibile a tutti - commenta Alberto Santilli, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia - : così diffondiamo un concetto di mobilità fatta di auto, tecnologia e di innovazione e puntiamo a la mettiamo al servizio di tutte le persone, anche con disabilità, per migliorarne la qualità di vita".

Come Bebe vio

In pista scende Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica con la quarta coppa del mondo di Fioretto, nonchè ambasciatrice del brand. Assieme a lei, Andrea Pusateri (paracycling) e Ilaria Naef (WCMX). Tutti membri del Toyota team, scelti per le loro imprese, per i loro valori, e per il continuo spirito di miglioramento. Un esempio per tutti i ragazzi con disabilità che hanno voluto partecipare al primo corso di guida sicura sviluppato in collaborazione con Art4Sport. Ma non solo, perché parecchi già sono in attesa delle prossime date.