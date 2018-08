Tempo di partenze, l'esodo è bollente: traffico da bollino nero e allerta caldo

Il primo fine settimana del mese di agosto si preannuncia come un weekend difficile per quanto riguarda code e circolazione: la polizia di Stato segnala previsioni di intensi flussi di traffico in direzione delle principali località turistiche, bollino rosso oggi venerdì 3 e bollino nero per la giornata di sabato 4 agosto, soprattutto nella fascia oraria anti-meridiana. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 14 alle ore 22 del giorno 3 agosto, dalle ore 8 alle ore 22 del giorno 4 agosto e dalle ore 7 alle ore 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni del traffico veicolare e ferroviario.

Traffico autostrade oggi venerdì 3 agosto: sabato 4 agosto "bollino nero"

La raccomandazione è di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni di traffico e meteo in atto e dopo aver controllato l'efficienza del veicolo, nonché la regolarità dei documenti di guida. Secondo le previsioni del calendario dell'esodo estivo, messo a punto da Viabilità Italia e dal ministero dell'Interno, le giornate più difficili saranno il 4 e l'11 agosto quando su strade e autostrade italiane si verificheranno mattinate da "bollino nero". Saranno quelle le giornate del vero esodo estivo. Ma il fine settimana da "bollino rosso" è previsto per tutti weekend di agosto e a Ferragosto. Giornate di blocco del traffico dei mezzi pesanti sono previste per tutti i weekend e a partire dal 27 luglio anche il pomeriggio del venerdì.

Ad agosto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore nei giorni di:

Venerdì 3 Agosto - 14:00-22:00

Sabato 4 Agosto - 8:00-22:00

Domenica 5 Agosto - 7:00-22:00

Sabato 11 Agosto - 8:00-22:00

Domenica 12 Agosto - 7:00-22:00

Mercoledì 15 Agosto - 8:00-22:00

Sabato 18 Agosto - 8:00-16:00

Domenica 19 Agosto - 7:00-22:00

Sabato 25 Agosto - 8:00-16:00

Domenica 26 Agosto - 7:00-22:00

Chi viaggia deve fare i conti anche con l'allerta caldo. Il caldo rovente è alle spalle ma le temperature continueranno a restare alte. Superato l'apice, però, l'indebolimento dell'alta pressione africana sul Mediterraneo Centrale porterà "un aumento dell'instabilità con rischio di temporali che - avvertono gli esperti - saranno violenti, con grandine e forti raffiche di vento". "Bollino rosso" in 11 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trieste, Venezia, Verona.