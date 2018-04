Tutor autostradali: come funzionano e dove si trovano

Sta facendo molto discutere la notizia che riguarda Autostrade per l'Italia, condannata dalla Corte d'Appello di Roma a rimuovere e distruggere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale perché costituiscono una violazione di brevetto. Ma cosa sono i Tutor? Come funzionano? E soprattutto, dove sono posizionati? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Cos'è il Tutor autostradale

Il cosiddetto Tutor è un sistema di rilevamento elettronico della velocità gestito dalla Polizia di Stato e presente nella maggior parte delle autostrade italiane. Il sistema Tutor serve a rilevare il superamento dei limiti di velocità in autostrada, limite che a meno di diverse indicazioni è di 130km/h, che scende a 110 km/h in caso di pioggia. Al momento è il principale sistema di controllo elettronico della velocità operativo in Italia, integrato ultimamente dal sistema Vergilius, operativo in autostrada e in alcune tratte urbane.

Tutor autostradale: come funziona

Il sistema Tutor tiene sotto controllo l'intero flusso del traffico e registra la velocità media lungo un tratto di strada tra i 10 e i 25 km. Come riferisce anche il sito di autostrade.it “i tempi registrati che non superano i limiti di velocità vengono immediatamente cancellati, anche in virtù dell’impegno per la tutela della privacy. Le targhe dei veicoli che rispettano i limiti di velocità vengono immediatamente cancellate.”.

Il sistema Tutor funziona grazie a dei rilevatori posizionati sotto il manto stradale che sono in grado di classificare i veicoli in sei categorie, mentre sui portali sono istallate delle telecamere ad alta risoluzione in gradi di catturare anche 30 frame al secondo. I dati forniti dai sensori e dalle telecamere vengono elaborati da una unità locale che effettua il riconoscimento della targa, la registrazione delle immagini e l'invio dei risultati al server centrale.

Il procedimento è semplice: l'auto passa sotto il portale, le telecamere registrano targa e orario di passaggio all'inizio della tratta, con lo stesso procedimento che viene ripetuto anche all'uscita del portale. In questo modo, conoscendo i riferimenti temporali e la distanza percorsa, viene calcolata la velocità media del veicolo in questione. Se l'auto supera i limiti di velocità, i dati vengono inviati alla Polizia per la contestazione dell'infrazione e l'invio della multa, il cui importo può variare in base alla trasgressione.

Tutor autostradale: la mappa

Ma dove sono posizionati i Tutor? Sul sito www.autostrade.it è stato pubblicato l'elenco completo delle tratte su cui è attivo il Sistema Tutor, con i dati relativi alla posizione indicativa basata sulle progressive distanziometriche autostradali. Il sistema è attivo in tutta Italia, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Calabria.

Ecco l'elenco completo: