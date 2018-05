Si presenta dalla polizia ubriaco: patente sospesa e multa di 500 euro

Storia alquanto singolare da Siena: un uomo di 52 anni si è visto ritirare la patente dopo essersi presentato ubriaco all’ufficio verbali della Polizia stradale del comune toscano. E pensare che il soggetto in questione, un 52enne di origini albanesi, era stato convocato per chiarire la dinamica di un incidente in cui era rimasto coinvolto alcuni giorni fa alla guida dell’auto della moglie, tra Monteriggioni e Colle Val d’Elsa.

La mattina del 16 maggio si è presentato presso la polizia di Siena e gli agenti che lo hanno ricevuto hanno notato subito qualcosa di strano. Nonostante fossero solo le 9 del mattino, infatti, l’uomo emanava un forte odore di alcol. Sottoposto all’etilometro il 52enne è risultato positivo e la Polstrada gli ha sospeso la patente per 3 mesi. Oltre alla sospensione della patente gli sono stati decurtati 10 punti e inflitti 500 euro di multa.