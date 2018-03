Volvo, la leggendaria 1800 S di Sir Roger Moore esposta in Germania

Volvo esporrà la Volvo 1800 S del 1967 - un tempo di proprietà di Sir Roger Moore e protagonista della serie televisiva 'Il Santo' - presso lo stand Volvo Cars Heritage all'esposizione Techno Classica che si terrà a Essen, in Germania, dal 21 al 25 marzo prossimi. Sarà la prima volta che la vettura partecipa a una manifestazione dedicata alle auto classiche in Europa.

L'auto di Roger Moore è stata costruita presso lo stabilimento Volvo di Torslanda, in Svezia, nel novembre del 1966. La 1800 S con carrozzeria Bianco Ghiaccio monta cerchi Mini Lite dall'originale motivo a raggi 'tronchi', fari antinebbia Hella e volante in legno Volvo. Internamente, la vettura si distingue per alcuni dettagli che rievocano le riprese della serie televisiva 'Il Santo', come ad esempio il termometro montato sul cruscotto e un ventilatore separato che veniva utilizzato per rinfrescare gli attori durante le riprese in studio.

Roger Moore è stato il primo proprietario ufficiale di questo famoso esemplare di 1800 S. La targa londinese, NUV 648E, è stata rilasciata il 20 gennaio 1967. Due settimane dopo, Roger Moore firmò i documenti di immatricolazione della vettura che hanno accompagnato l'auto fino ai giorni nostri. A Techno Classica, l'auto di Roger Moore verrà esposta accanto a un'altra Volvo 1800, un modello del 1967 in perfette condizioni appartenente a Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Cars. L'auto d'epoca di Samuelsson si distingue per la carrozzeria dall'insolito colore Verde Chiaro ed è indiscutibilmente uno degli esemplari piu' belli di 1800 oggi in Europa. " 'Il Santo' con Roger Moore era la mia serie TV preferita negli anni '60 e da allora ho sempre desiderato possedere una P1800," ha spiegato Samuelsson. "E' il modello Volvo piu' leggendario di tutti i tempi e un esempio splendido di design scandinavo".

Nella serie 'Il Santo', la vettura - che portava la famosissima targa 'ST 1' - ha fatto il suo debutto nell'episodio 'Una copia in diamanti', girato nel febbraio del 1967, rimanendo il mezzo di trasporto per eccellenza di Simon Templar, il personaggio principale, fino al termine della serie nel 1969. Successivamente, Roger Moore ha venduto l'auto all'attore Martin Benson, il famoso Martin Solo del film di James Bond 'Missione Goldfinger' (1964). Dopo di lui si sono susseguiti diversi altri proprietari e all'inizio degli anni 2000 la vettura è stata sapientemente restaurata e riportata quasi allo stato originale. "Volvo Cars è orgogliosa di avere acquistato questa vettura qualche anno fa e siamo davvero entusiasti di poterla presentare ora a Techno Classica. Si tratta di un'automobile unica con una storia notevole" ha commentato Per-Åke Fröberg, Direttore di Volvo Cars Heritage.