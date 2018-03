Volvo produrrà le vetture Lynk & Co nel suo stabilimento belga

Volvo, dalla fine del 2019 produrrà le vetture del nuovo marchio Lynk & Co presso il suo stabilimento di Ghent, in Belgio. L'annuncio è frutto di un accordo di collaborazione ancora più stretta fra le due aziende, che segue l'acquisizione da parte di Volvo Cars di una partecipazione del 30% in Lynk & Co avvenuta lo scorso anno.

Lynk & Co è stato lanciato nel 2015 come nuovo marchio di modelli di volume da Zhejiang Geely Holding, la società cui fa capo Volvo Cars. Mettendo a disposizione di Lynk & Co parte della capacità produttiva del suo stabilimento di Ghent, Volvo Cars si fa promotrice dell'espansione del nuovo brand automobilistico in Europa, diversificando ulteriormente le proprie attività.

"Intravediamo un notevole potenziale nell'entrata sul mercato europeo di questo nuovo marchio e siamo contenti di offrire a Lynk & Co il sostegno dell'esperienza di Volvo in campo tecnologico e industriale" ha dichiarato Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Cars. La produzione congiunta con Lynk & Co avrà effetti positivi sull'unità produttiva di Ghent anche in termini di livelli di costo, occupazione e volumi di produzione, generando al contempo ulteriori economie di scala legate all'utilizzo dell'Architettura Modulare Compatta (CMA) da parte sia di Volvo Cars sia di Lynk & Co.

"Il nostro stabilimento di Ghent è uno dei siti di produzione automobilistica più efficienti in Europa e si avvale di personale altamente specializzato" ha commentato Javier Varela, Senior Vice President Produzione e Logistica di Volvo Cars. "La decisione presa da Lynk & Co di utilizzare Ghent per la produzione in Europa é una conferma degli elevati livelli di controllo di qualità su cui si fonda la strategia produttiva di Volvo a livello globale".

La più stretta collaborazione fra Volvo Cars e il marchio consociato é legata al fatto che l'azienda sta entrando in una fase di crescita a livello globale a seguito del processo di completa trasformazione del business attuata negli ultimi anni. Volvo Cars si sta trasformando in un'azienda automobilistica moderna e diversificata, che include una divisione focalizzata sull'elettrificazione, una start-up in ambito software, un'attività di servizi automobilistici su abbonamento, la partecipazione in Lynk & Co e una joint venture finalizzata alla condivisione degli sviluppi tecnologici, in grado di creare sinergie all'interno del più ampio contesto rappresentato da Volvo Car Group e dal gruppo Zhejiang Geely Holding.

Ghent è uno dei due stabilimenti di produzione automobilistica di Volvo Cars in Europa. Produce modelli Volvo dal 1965 e attualmente ha un organico di circa 5.000 persone. Al momento, presso il sito di Ghent viene prodotta la XC40, la vettura con cui Volvo si affaccia per la prima volta al segmento in rapida crescita dei SUV compatti e che agli inizi del mese si è aggiudicata il prestigioso titolo europeo di Auto dell'Anno 2018 al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. Lo stabilimento di Ghent costruisce inoltre i modelli due volumi V40 e V40 Cross Country e la berlina S60 e presto inizierà la produzione della nuova V60 cinque porte, la station wagon di taglia media presentata a febbraio di quest'anno. Oltre alla quota del 30% detenuta da Volvo Cars, l'assetto proprietario di Lynk & Co vede una partecipazione del 50% da parte di Geely Auto e del 20% da parte di Zhejiang Geely Holding.