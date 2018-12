Nissan conferma la produzione della speciale "GT-R50 Italdesign"

Nissan ha confermato la produzione da parte di Italdesign di Nissan GT-R50 e ha aperto ufficialmente gli ordini per la serie limitata di 50 veicoli. Le linee esterne sono rimaste pressoché le stesse del prototipo mostrato al pubblico per la prima volta a luglio in occasione del Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra. La GT-R da 720 CV ad assetto NISMO prodotta da Italdesign verrà messa in vendita a partire da 990.000 euro, tasse e optional esclusi.

La collaborazione con l’azienda torinese Italdesign per la creazione del modello basato sull’ultima Nissan GT-R NISMO è nata per celebrare il 50° anniversario della GT-R nel 2019 e di Italdesign nel 2018. Il prototipo è stato rifinito con una speciale tonalità grigia con accenti dorati, ma per la versione in produzione i clienti potranno scegliere la propria combinazione cromatica preferita, così come i colori degli interni e i pacchetti di personalizzazioni.

Oltre che a Goodwood, il prototipo GT-R50 è stato esposto a Spa-Francorchamps, in Belgio, in occasione della Rolex Monterey Motorsports Reunion, negli Stati Uniti, e presso Nissan Crossing, nel quartiere di Ginza a Tokyo. Dal 7 dicembre, è esposta presso la Nissan Gallery a Yokohama. "La reazione dei fan di Nissan di tutto il mondo – e dei potenziali clienti della GT-R50 – ha superato ogni nostra aspettativa”, ha dichiarato Bob Laishley, Global Sports Car Program Director per Nissan. "Queste 50 auto, celebrazione dei 50 anni del modello GT-R e di Italdesign, saranno un tributo alla leadership ingegneristica e alla ricca e longeva tradizione di Nissan in materia di auto sportive.”

I clienti che desiderano diventare proprietari di una GT-R50 possono iniziare a visitare il sito www.GT-R50.nissan e a contattare Italdesign per creare il proprio esemplare personalizzato. Le consegne avranno inizio nel 2019 e si protrarranno per tutto il 2020.