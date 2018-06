La nuova Volkswagen Touareg protagonista a Parco Valentino

La Volkswagen ha recentemente presentato e lanciato sul mercato la terza generazione di Touareg. Presentata in anteprima mondiale in Cina, la nuova ammiraglia di Wolfsburg è stata esposta in anteprima italiana a Vinitaly a Verona, e oggi è possibile ammirarla a Parco Valentino, sede del Salone dell'Auto di Torino 2018.

Equipaggiata con innovative soluzioni di connettività e un’avanguardistica integrazione dei sistemi di assistenza, comfort, illuminazione e infotainment, la Touareg anticipa il futuro. Il design della vettura è poi caratterizzato da un particolare dinamismo. Con la nuova Touareg la Volkswagen offre un modello evoluto il cui Innovision Cockpit anticipa l’idea degli interni digitali di domani. L’interconnessione dei sistemi di assistenza permette maggior sicurezza e comfort, per semplificare la guida in situazioni difficili grazie alla guida automatizzata.

Nuovi sistemi di assetto come barre antirollio con stabilizzazione a regolazione elettromeccanica e quattro ruote sterzanti permettono allo stesso tempo la massima agilità nel suo segmento. SUV dal design futuristico e dalla tecnica più innovativa, la nuova Touareg è pensata per entusiasmare chi è più sensibile a estetica e tecnologia.

In Italia, la nuova ammiraglia SUV Volkswagen è disponibile in due allestimenti, Style e Advanced. Quest’ultimo offre la scelta tra due ambienti interni: l’Atmosphere, in cui prevalgono il legno e le tonalità naturali, e l’Elegance, che invece dà vita a un abitacolo tecnologico caratterizzato dal metallo.

Al lancio, la Nuova Touareg permetterà di scegliere tra due motori 3.0 TDI V6 da 231 e 286 CV, entrambi associati alla trazione integrale permanente 4MOTION e a un cambio automatico a 8 rapporti. Nelle concessionarie da inizio giugno, nuova Touareg si può acquistare con prezzi a partire da circa 60.000 Euro.