Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE: carattere e intelligenza

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE che rivoluziona un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e riconfermando il proprio ruolo di trendsetter. A bordo della nuova generazione debuttano, infatti, per la prima volta l'assetto attivo E-Active Body Control con tensione a 48 volt, il sistema di assistenza in coda attivo e sistemi di assistenza alla guida avanzati.

L'abitacolo si presenta ancora più spazioso e confortevole, con una terza fila di sedili disponibile a richiesta. Il sistema di Infotainment offre oggi schermi più ampi, un display head-up completamente a colori. Gli esterni si distinguono per un'eleganza senza tempo, per la commistione di elementi high-tech con dettagli di qualità artigianale e per la loro essenzialità. Le proporzioni con passo lungo, sbalzi corti e grandi ruote a filo con il bordo della carrozzeria, non lasciano dubbi sul fatto che questa vettura si trovi a proprio agio su ogni tipo di fondo stradale, senza mai perdere il suo fascino.

Il frontale esprime forza e carattere, grazie alla mascherina del radiatore verticale nella sua reinterpretazione ottagonale in chiave SUV, alla protezione paracolpi cromata e al cofano motore con due powerdome. Il look deciso degli esterni è, inoltre, sottolineato dal design dei fari sia di giorno che di notte. La luce abbagliante Ultra Range dei fari Multibeam Led produce la massima intensità luminosa consentita dalla legge; ciò significa che la luminosità della luce abbagliante diventa inferiore al valore di riferimento di 1 lux solo a una distanza di oltre 650 metri. Nella vista laterale il largo montante C, tipico di GLE, esprime la grande stabilità della vettura. I passaruota sopra i grossi cerchi nel formato da 18 a 22 pollici presentano rivestimenti decisi, che rimandano al carattere di SUV robusto, così come il mancorrente rialzato o il predellino di accesso laterale illuminato, disponibile a richiesta. La cornice cromata dei finestrini ricorda invece una berlina di alta gamma. Anche da dietro GLE non nasconde il suo dinamismo, intuibile soprattutto dalle possenti spalle che si estendono dal montante C fino alle luci posteriori.

Anche la gamma di motori è completamente rinnovata, all'insegna di prestazioni e massima efficienza. La nuova trazione 4Matic, offre grande sicurezza e dinamismo su strada e performance superiori in offroad. Successivamente al lancio, previsto per la metà del 2019, l'offerta delle motorizzazioni sarà ulteriormente ampliata da un nuovo propulsore ibrido plug-in. La premiere è prevista al Salone di Parigi.