Porsche 718 T, la più goduriosa di sempre

Trovata vecchio stile per Porsche. Se tradizionalmente "T" per il marchio significava "Touring" per le vetture sportive da tutti i giorni, oggi la "lettera" si affianca al modello 718, su cui il brand punta ad aumentare il piacere di guida. Il modello, secondo i tedeschi, oggi è molto a più agio sulle tortuose strade di campagna proprio come le signore più "grandi" della gamma: è in grado di comunicare sportività e grinta sin da subito.

Esteticamente aggressiva

La Porsche 718 T, al posteriore, si identifica per lo scarico sportivo centrale con doppi terminali di scarico cromati neri, dal laterale per i pannelli porta neri, sedili sportivi, Sport-Tex, per il logo "718" ricamato. La vettura è più leggera. Ma anche più potente.

Sportività di serie

Sotto il cofano c'è un motore a quattro cilindri turbo da 300 CV con il carattere altamente performante. Previsto un ampio pacchetto di equipaggiamenti come i cerchi in lega da 20'', il telaio sportivo PASM abbassato di 20 millimetri (per la prima volta con il turbo da 2,0 litri turbocompresso), lo Sport Chrono di serie che comprende diverse modalità di guida tra cui Sport e Sport Plus, pronte ad attivare la belva che è in lei. Con lo Sport Plus si affina al massimo la maneggevolezza della 718 T che in combinazione con il PDK mette in pista anche la funzione Launch Control e il pulsante Sport Response al centro del selettore di modalità.

Come una piuma

Porsche 718 T con un peso a vuoto di 1.350 (PDK: 1.380 chilogrammi) accelera da zero a 100 km/h in 5,1 secondi. La velocità massima è di 275 km/h. Per amor di leggerezza, sulla plancia sparisce il Porsche Communication Management, che può comunque essere ordinato senza costi aggiuntivi. I pesi, infatti, sono stati calibrati come mai prima, considerato che sotto il cofano è arrivato il filtro antiparticolato e sopra ancora tocchi decisamente corsaioli come il volante sportivo GT. Prezzi da 63.047 euro.