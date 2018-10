Porsche Club Bullet: porschisti alla prova

Un raid di due giorni nelle colline toscane, 70 equipaggi e una caccia al tesoro per beneficenza. Arrivati da tutta italia, dalla Puglia al Veneto, dopo 200 km di percorso nelle provincie di Firenze, Siena e Grosseto, hanno tagliato il traguardo a Cala Felice (GR). Unico l'obiettivo: partecipare e raccogliere fondi per la ricerca. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Divertimento, dunque, ma non solo.

La sfida sul campo

Orientamento, quiz di cultura generale, ma anche di arte e logica - senza dimenticare gli oggetti da trovare sul territorio - sono state le vere difficoltà di questa 48 ore toscana: per eseguire con precisione una gara di regolarità contano tanto i minuti che passano, quanto l’abilità. Una reale prova di scaltrezza per gli equipaggi che si sono trovati a risolvere indizi anche in realtà isolate, senza alcun tipo di aiuto dall'esterno. È così che, ad esempio, mazzi di carte toscane - in paesini di 200 anime - arrivano ad avere il valore dell’oro, un pieno di benzina a 1.4 euro a litro - con tanto di scontrino e CAP del luogo - diventa misuratore d'arguzia, tra app da scaricare e tragitti veloci verso il distributore più vicino.

Le difficoltà

Ovviamente nelle 10 prove, oltre alla risoluzione degli indizi e la ricerca del “tesoro”, anche le destinazioni erano tutte da scoprire in corsa. Tolto il punto di partenza a Campi Bisenzio, la carovana ha proceduto tra scorci mozzafiato e strade italiane tra le più famose come la via Francigena. Itinerario che varrebbe una gita fuoriporta anche senza il Club. Ma la competizione, si sa, rende tutto più eccitante, soprattutto se il valore dell’auto – presenti Cayenne, Boxster, 911 – conta poco in queste occasioni, o comunque meno dell’affiatamento del team. Sul podio un ragazzo disabile con la mamma pronti a sfidare il mondo, una coppia di giovani verso il matrimonio.

