La Dakar 2019 aperta ai piloti amatoriali grazie a BFGoodrich

Chi sogna di partecipare alla prossima edizione del leggendario Rally Dakar, pur essendo un pilota amatoriale, oggi ha una chance grazie a BFGoodrich. Il marchio di pneumatici parte della famiglia Michelin, infatti, selezionerà anche quest’anno un team amatoriale per partecipare all'edizione 2019 del celebre rally. L’equipaggio scelto potrà così partecipare per la prima volta a questa competizione-icona nel mondo del 4x4, che si svolgerà dal 6 al 20 gennaio 2019 in America del Sud.

GoodProject è un’iniziativa nata nel 2016 con l’obiettivo di fornire attrezzature, supporto logistico e finanziario a 10 progetti, per consentire agli appassionati di fuoristrada di trasformare i loro sogni in realtà. Nella versione Dakar Edition, BFGoodrich fornirà all’equipaggio selezionato i pneumatici e le tute, oltre a coprire i costi di iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2018 a mezzanotte, attraverso la compilazione online del formulario GoodProject, collegandosi al seguente link: goodproject.bfgoodrich.com/ subscribe

Per partecipare al concorso i candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti, in aggiunta ai termini e alle condizioni del GoodProject (consultabili sul sito BFGoodrich®):

Essere alla prima partecipazione alla Dakar nella categoria Auto. Essere residenti in Unione Europea, Stati Uniti o Sud Africa. Dimostrare capacità tecniche e finanziarie per la Dakar. Avere partecipato almeno una volta ad una prova professionistica o semi-professionistica FIA Rally Essere attivi e seguiti sui social network (minimo 500 fan). Produrre un video (massimo 1 minuto) per dimostrare la propria motivazione ed il perché ci si ritenga il miglior team per difendere i colori BFGoodrich®.

All'inizio del mese di luglio una giuria convaliderà le iscrizioni e annuncerà l’equipaggio vincitore.