Renault Clio, l’auto straniera più venduta in Italia diventa "Cheap and Chic"

È una storia di successo quella di Renault Clio, vettura straniera più venduta in Italia dal 2013. La sua peculiarità continua ad essere un rinnovamento di gamma sempre in linea con i gusti del pubblico del Belpaese, dal design alla tecnologia. Oggi firmata Moschino.

Clio Moschino, occhi puntati su di lei

Ironica e glamour, Clio Moschino, dal 17 novembre in concessionaria si riconoscerà in strada per la caratterizzazione “Black & Gold” sia dentro che fuori, pronta ad esaltare dettagli come i cerchi in lega, il volante, lo specchietto retrovisore, gli aeratori nell’abitacolo.

Novità sotto il cofano

Non solo. Con Clio Moschino, Renault esordisce anche con il motore TCe 75 turbo-benzina (con manuale 5 rapporti) dedicato ai neopatentati, in sostituzione del precedente motore 1.2 16v 75. Un motore piccolo ma performante e reattivo che con i suoi 75 cv e una coppia massima di 120 Nm a 2.500 giri/min è in grado anche di raggiungere i 5,0 L/100 km.

Allestimenti e prezzi

Renault Clio, dunque, con Moschino diventa "cheap and chic" come il famoso claim, offrendosi ai giovani più trendy e amanti della moda. Si parte da 14.400 euro per la versione di ingresso Life che già offre parking camera con sensori di parcheggio posteriori, radio MP3, schermo touch da 7’’ e Electronic Key Card. Aumentano gli equipaggiamenti disponibili con la Zen che di serie ha Radio DAB, navigatore, cerchi da 16’’ e le sellerie sportive Black. Infine, con la top di gamma Intens si punta tutto sul comfort, equipaggiando la vettura con il climatizzatore automatico, il bracciolo per il guidatore, l’ Easy Access System e i sensori di parcheggio davanti. A parternship consolidata con il brand Moschino, ora non resta che vedere se il binomio auto e moda, per la Clio di quarta generazione, continuerà ancora ad essere una formula di successo…