SEAT Tarraco FR PHEV: il SUV di grandi dimensioni diventa ibrido e brillante

SEAT ha incrementato ulteriormente efficienza e desiderabilità di Tarraco, introducendo la tecnologia di propulsione ibrida plug-in e l’allestimento sportivo FR. La Tarraco ibrida plug-in è una dimostrazione della strategia SEAT verso l’elettrificazione, che includerà sei modelli elettrici e ibridi plug-in SEAT e CUPRA entro l’inizio del 2021.

SEAT ha venduto 369.500 auto nei primi sette mesi dell’anno, con 55.200 auto vendute nel solo mese di luglio e una crescita del 7,8% rispetto al 2018. Tarraco sta contribuendo alla crescita globale del brand e sia l’arrivo dell’allestimento FR, sia della tecnologia ibrida plug-in saranno fattori chiave per il raggiungimento di questi risultati.

“La Tarraco ibrida plug-in illustra perfettamente il nostro cammino verso una mobilità più sostenibile, mantenendo invariati dinamismo e divertimento alla guida che contraddistinguono ogni SEAT. La Tarraco sarà una delle poche alternative con propulsione ibrida plug-in nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, e pensiamo che ciò rappresenti un potenziale enorme” condivide Luca de Meo, Presidente SEAT.

La versione ibrida plug-in: efficienza pura

Disegnata e sviluppata nello stabilimento SEAT di Martorell, la SEAT Tarraco viene prodotta a Wolfsburg (Germania), nel cuore del Gruppo Volkswagen. Con l’introduzione del sistema di propulsione ibrido plug-in, la SEAT Tarraco guadagnerà ulteriore efficienza, diventando un’alternativa estremamente sostenibile.

Il sistema di propulsione, che comprende un motore a benzina 1.4 TSI 150 CV, un motore elettrico da 116 CV e un pacco batteria agli ioni di litio da 13 kWh, offre al guidatore l’adattabilità di differenti modalità di guida. La Tarraco ibrida plug-in consente di guidare in modalità completamente elettrica per oltre 50km* portando a zero le emissioni, o combinare il propulsore a benzina ed elettrico per aumentare le prestazioni. Questa tecnologia consente al SUV – e a SEAT – di migliorare l’efficienza senza bisogno di sacrificare dinamismo e comfort. La potenza totale è pari a 245CV /400Nm, con una velocità massima di 217km/h* e un’accelerazione 0-100 km/h in soli 7,4 secondi*. Inoltre, le emissioni di CO2 si attestano al di sotto dei 50g/km* nel ciclo ufficiale di test WLTP.

Allestimento FR: sportività che non passa inosservata

L’allestimento FR aumenterà ulteriormente la desiderabilità di Tarraco, conferendo al SUV un nuovo livello di sportività. Il design esterno è stato aggiornato, con passaruota più ampi, uno spoiler posteriore sportivo e cerchi FR specifici da 19”, con la possibilità di avere cerchi machined da 20” su richiesta. Inoltre, sul frontale, la griglia FR ospita il logo SEAT, mentre nel posteriore, l’illuminazione coast-to-coast sottolinea ulteriormente la configurazione FR della vettura, mentre gli esterni totalmente verniciati ne enfatizzano il dinamismo. Espressione della sportività della Tarraco FR è poi il nome, inciso con una grafia a mano. Un nuovo colore carrozzeria – Fura Grey – sottolinea le novità che caratterizzano gli esterni della vettura, dando inoltre al cliente un’ulteriore possibilità di personalizzazione.

La Tarraco è migliorata ulteriormente anche dal punto di vista di sicurezza e praticità. Tra le nuove dotazioni disponibili, che concorrono a rendere la Tarraco un’auto ancora più pratica, ci sono il trailer assist – che rende estremamente più facile viaggiare con un rimorchio e riduce le probabilità di incappare in qualche difficoltà durante un parcheggio, e il Parking Heater, che permette di riscaldare motore e abitacolo in tempi rapidi anche in caso di temperature estremamente rigide.

All’interno, lo spazio dell’abitacolo è stato sapientemente scolpito per aumentare ulteriormente la sensazione di comfort, con un sistema di infotainment di ultima generazione che include un nuovo sistema di navigazione con schermo da 9,2”, aumentando così Il livello di digitalizzazione all’interno del SUV per ottimizzare il riscontro del conducente e la connettività di tutti i passeggeri. I passeggeri dei sedili anteriori ora possono usufruire di sedili sportivi di tipo bucket elettrici, con funzione di memorizzazione della posizione di guida per il lato conducente. I sedili combinano la sportività di un materiale effetto neoprene e la raffinatezza della pelle lavorata artigianalmente pe la parte comfort. Inoltre, il guidatore ha a disposizione pedali in alluminio e un nuovo volante sportivo con logo FR.

L’introduzione dell’allestimento FR e del sistema di propulsione ibrido plug-in posizionano la SEAT Tarraco come uno dei modelli più efficienti e sportivi nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, unendo sistemi per la connettività all’avanguardia, sistemi per il comfort e l’assistenza alla guida, design e stile. L’inizio della produzione dell’allestimento FR e della versione PHEV è previsto per il 2020. La SEAT Tarraco FR PHEV farà il proprio debutto internazionale al prossimo IAA Frankfurt International Motor Show.