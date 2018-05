Semaforo a sinistra anziché a destra: automobilista multato vince ricorso

Passare con il rosso è spesso una delle cause più comuni delle contravvenzioni elevate agli automobilisti. Se tante volte la colpa è da attribuirsi alla distrazione o peggio ancora alla spericolatezza dei guidatori, in alcuni potrebbe essere utile prestare attenzione alla collocazione del semaforo.

Almeno dopo la recente sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciatosi sul ricorso presentato da un automobilista multato a Montebelluna, in prossimità di una rotonda nei pressi di un passaggio a livello, preceduta da un semaforo che entra in funzione al passaggio dei treni.

Tenacia premiata

L'autista, multato nel 2013 non si è dato per vinto e ha presentato ricorso, contestando la posizione del semaforo collocato a sinistra anziché a destra, sostenendo che il suo passaggio la segnaletica non fosse correttamente visibile. In effetti il semaforo è collocato sul lato sinistro della strada, una posizione che - come sottolinea il quotidiano La Tribuna di Treviso, consente di vederlo da più lontano per la presenza di una semicurva.

Il Codice della Strada parla chiaro

Tuttavia, il Codice della Strada e il suo regolamento esecutivo stabiliscono che la segnaletica debba essere posta a destra ed eventualmente "solo in aggiunta e non in sostituzione, anche a sinistra". Nel caso specifico, quel semaforo era stato collocato a sinistra in seguito ai lavori di rifacimento della rotonda, in modo da renderlo più visibile, ma la recente sentenza del Tribunale non ha lasciato dubbi per la felicità del guidatore.