"Gli indisciplinati pagano di più": così le assicurazioni limitano l'uso del cellulare alla guida

Oggi la principale fonte di distrazione per un guidatore è il cellulare. Per questo motivo la Allstate, gigante statunitense delle assicurazioni, ha avviato una sperimentazione che punta a rivoluzionare il settore, determinando quanto l’automobilista è inaffidabile alla guida.

Il sistema

Attraverso la sua controllata Arity, specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati, Allstate ha già analizzato oltre 160 milioni di viaggi: in sostanza, parliamo di un’app collegata all’accelerometro e al giroscopio, ovvero i comuni sensori in grado di capire se un telefono è poggiato su una superficie o se viene tenuto in mano. Quelli che generalmente sui cellulari di ultima generazione ci dicono quanto siamo attivi durante la giornata.

Costi e obiettivi

Arity ha anche quantificato quanto costano i guidatori distratti alla compagnia di assicurazioni: il 160% in più rispetto a quelli più disciplinati. In pratica, quelli che rispettano le regole coprono anche i costi di coloro che rientrano nella categoria degli indisciplinati. L’obbiettivo di Allstate? Far pagare di più l’assicurazione a quest’ultimi e premiare quelli che rispettano le regole con costi inferiori.

Secondo Gary Hallgren, CEO di Arity, i metadati trasmessi dagli smartphone aiuteranno le compagnie di assicurazione ad assegnare premi giusti rispetto all’utilizzo dei soli dati personali: “Le compagnie che non utilizzeranno i big data rischiano di perdere i clienti migliori, che saranno attratti dagli sconti offerti dalle compagnie che invece li useranno”.

Le compagnie assicurative americane si stanno muovendo in questa direzione per assegnare l’indice di rischio più verosimile e, quindi, ottimizzare il proprio business. Ad oggi l’utilizzo della tecnologia messa a punto da Arity, che sta aspettando ancora il via libera delle autorità, dovrà essere accettata dal cliente. Ma, intanto, in Europa, è bene prepararsi.