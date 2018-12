Auto elettriche, addio meccanico di fiducia

L’auto elettrica ci costringerà a rivolgerci alle officine autorizzate. A meno che i meccanici nelle officine sotto casa non imparino in fretta a mettere le mani sulle nuove auto a zero emissioni. Questo, secondo l’IMI, l'Institute for the Motor Industry del Regno Unito.

Ad oggi, infatti, sul territorio dell’Uk, soltanto il 3% di tutti i tecnici è qualificato per riparare le vetture elettriche e la maggior parte lavora già in centri autorizzati. Il "meccanico di fiducia" sparirà? Con lo sviluppo sulle strade delle auto green sembra proprio di sì.

Il rischio: prezzi alle stelle per la meccanica

Mentre si pensa alla scomparsa della professione, intanto, con così pochi meccanici indipendenti in grado di far manutenzione ai veicoli di nuova generazione, il rischio è che i prezzi delle officine autorizzate salgano alle stelle.

O peggio, che nei garage secondari ci possano essere tentantivi maldestri da parte di persone non qualificate: senza l'addestramento giusto possono arrivare con estrema facilità a subire gravi danni, violando le norme di salute e sicurezza sul lavoro. Come risolvere il problema, quindi?

Officina 2.0: corsi di aggiornamento e incentivi

L'IMI ritiene che si debba focalizzare la propria attenzione sulla sostenibilità delle officine 2.0., considerando che le macchine elettriche potranno essere una risorsa per la città e la domanda continuerà ad aumentare.

Alla luce di una forte carenza di tecnici adeguatamente formati, dunque, il governo dovrebbe preventivare un rafforzamenzo del programma di transizione verso le nuove tecnologie: fare corsi e mettere in campo incentivi per aggiornamento delle strutture.

"I dati sulle vendite di mezzi elettrici e ibridi pubblicati di recente dimostrano che i conducenti stanno facendo rapidamente la transizione dai motori a benzina e diesel all'elettrico - spiega Steve Nash, AD dell'IMI - Tuttavia è vitale che il Governo formuli nuovi requisiti per competenze completamente diverse da quelle necessarie per riparare i motori a combustione interna”.