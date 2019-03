Auto d'importazione usate, occhio alle truffe: spesso sono incidentate

Nella puntata di Striscia la Notizia del 12 marzo 2019, l'inviato Max Laudadio si è occupato della compravendita di auto d'importazione usate svelando alcuni retroscena importanti.

Acquistare auto dall'estero e rivenderle in Italia, se tutto si svolge nell'ambito della legalità, non configura nessun tipo d'illecito. Tuttavia prima di essere comprate queste vetture dovrebbero essere adeguatamente controllate con un'indagine anti-crash per scoprire se sono state coinvolte in qualsiasi tipo di sinistro stradale.

Si tratta di un passaggio importante poiché mettere in vendita un'automobile precedentemente incidentata senza informarne l'acquirente costituisce un reato penale con sanzioni importanti per chi viene scoperto: chi commette questo tipo d'illecito, infatti, è tenuto a risarcire completamente l'acquirente. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16886 del 7 luglio 2017.

Dal servizio di Laudadio è emerso come presso un rivenditore specializzato in vetture d'importazione 3 auto su 3 (una Ford Mustang, una Dodge Challenger e una Camaro), vendute a ignari acquirenti come auto usate ma in perfette condizioni, avessero in realtà subito gravi sinistri prima di essere rimesse a posto. Tramite una semplice verifica su un portale come Carfax, infatti, con il solo inserimento del numero di telaio è possibile conoscere lo storico della vettura con tanto di foto.

Prima di acquistare un'auto d'importazione, dunque, oltre ad affidarvi a un intermediario di fiducia, assicuratevi di prendere le dovute precauzioni per non correre il rischio di essere truffati.