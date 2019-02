Auto più rubate nel 2018 in Italia: SUV e citycar le preferite dai ladri

Nei giorni scorsi LoJack, società americana che produce antifurti satellitari, ha diffuso un report sui furti d'auto in Italia chiamato "Stolen Vehicle Recovery 2018". Il dato principale che emerge da questa analisi è la preferenza dei ladri per citycar e SUV che risultano essere i segmenti più ricercati dai malintenzionati.

Furti d'auto in Italia nel 2018: i dati

Le regioni con il maggior tasso di furti d'auto si confermato Campania (dove si è registrato il 45% dei casi che hanno coinvolto veicoli dotati di dispositivi LoJack), Lazio (21%) e Puglia (14%), seguono Lombardia (9%) e Sicilia (4%). L'unico dato confortante è che grazie ai nuovi sistemi di antifurto, che consentono la geolocalizzazzione del veicolo, sono aumentati i recuperi di vetture rubate e nascoste (spesso in attesa di essere imbarcate alla volta di altri paesi). Entrando nel merito dei dati elaborati dall'analisi di LoJack relativa ai furti d'auto nel 2018 emerge come i veicoli sottratti al legittimo proprietario e recuperati nell'anno appena conclusio siano stati 2.363 (valore complessivo di circa 52 milioni di euro). Ciò è stato possibile soprattutto grazie alla tecnologia in radiofrequenza non schermabile e alla collaborazione con le forze dell'ordine.

La lista delle auto più rubate in Italia nel 2018

Il fenomeno dei furti d'auto, seppur in graduale calo negli anni, continua a vedere l'Italia in cima alle classifiche europee. Nel 2018 è cresciuto in particolare il numero dei furti di SUV che ha registrato un incremento del 62% rispetto al 2017. Nella top ten dei veicoli più rubati troviamo infatti Range Rover Evoque, Jeep Renegade, Toyota RAV 4 e Nissan Qashqai. Nella grauatoria, come detto in precedenza, troviamo anche due citycar tra le più vendute in assoluto, ossia Fiat Panda e Fiat 500.