Autovelox sulle auto private: la novità che fa infuriare i francesi

La nuova frontiera dell'autovelox arriva dalla Francia dove le autorità, per far sì che gli automobilisti rispettino sempre di più i limiti di velocità, hanno scelto di installare i rilevatori di velocità a bordo di auto private. La sperimentazione è già partita in Normandia e punta a raggiungere gli oltre 400 veicoli entro la fine dell'anno.

Da quanto emerso fino ad ora il progetto prevede che queste auto 'in borghese' vengano gestite da società che le affideranno a dei civili. Gli accertamenti, quindi, non verranno condotti da rappresentanti delle forze dell'ordine. Inutile dire che questa nuova trovata ha generato numerosissime polemiche.

Se già è difficile evitare problemi con i normali autovelox, figuriamoci ignorando totalmente che la vettura accanto a noi sta registrando la nostra velocità (le vetture saranno irriconoscibili e persino i dispositivi saranno ben occultati). Oltre a far ridurre la velocità agli automobilisti, precisano i responsabili di questa trovata, l'obiettivo è quello di sgravare gli agenti di polizia da mansioni del genere per riassegnarli a compiti più importanti.