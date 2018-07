Bimbi dimenticati in auto: arriva il braccialetto salva-vita

Con l'arrivo della bella stagione e del caldo non è raro sentire notizie che raccontano di bambini molto piccoli dimenticati in auto dai propri genitori. Una tipologia di incidente spesso fatale, che sembra assurda ma che è meno inusuale di quanto si possa pensare a causa delle tante distrazioni e dei ritmi frenetici.

Per prevenire questo tragico fenomeno, Marco De Iuliis, papà e fondatore dell'associazione "Tenace" di Arluno, ha messo a punto "Schiaffo", il bracciale salva-bebè. Un congegno che ha subito riscosso successo, tanto da essere adottato dai comuni di Arluno e Corbetta, nel milanese, che lo hanno incluso in un kit da regalare a tutti i neo-genitori.

Come funziona il braccialetto

Schiaffo è un braccialetto “snap” pensato per un unico obiettivo: non rischiare di dimenticare un bambino in auto. Il braccialetto non necessita di batterie, è un semplice oggetto analogico: economico ed efficace. La sua superficie esterna è in silicone anallergico, che garantisce un’ottima presa: non scivola e non si sfila accidentalmente. Una volta indossato funge come una sorta di nodo al fazzoletto per ricordare al genitore del proprio bambino in auto. La scelta del colore non è casuale: il rosso, infatti, è il colore universale delle emergenze ed è ben visibile. Ha un logo che rappresenta un bimbo allacciato al seggiolino e la scritta “bimbo in auto” affinché possa facilmente essere notato da qualcuno.