Prendersi cura della moto d'inverno col programma Long Life Care di BMW Motorrad

Con l'arrivo dell'inverno, del freddo e delle intemperie, BMW Motorrad Italia ha pensato ad un modo per non lasciare le motociclette parcheggiate in garage fino alla prossima stagione. Quale momento migliore per dedicarsi alla manutenzione della fedele compagna di tante avventure passate? “L’estate è per la passione, l’inverno per il vero amore”: con questo messaggio BMW Motorrad si rivolge a tutti colori che vogliono dedicare attenzioni alla propria moto o al proprio scooter nel momento di cosiddetta bassa stagione.

Long Life Care: a chi si rivolge

Per questo dal 1° novembre 2018 al 28 febbraio 2019 sarà possibile cogliere l’opportunità del programma “Long Life Care”. Giunto all’undicesima edizione, questo pacchetto invita tutti i clienti BMW a provvedere alla manutenzione del proprio mezzo ad un prezzo assolutamente vantaggioso e competitivo. La campagna si rivolge ai possessori di moto BMW con più di 3 anni (immatricolate prima del 31/12/2015) oppure con più di 30.000 km: un premio per coloro che percorrono più chilometri con le loro fedeli BMW.

Cosa prevede il pacchetto Long Life Care di BMW

All’interno dell’offerta, l’intervento cardine è il “Long Life Care”, il quale prevede la sostituzione dell’olio motore con il relativo filtro, vari controlli legati alla sicurezza del mezzo e la lettura memoria difetti tramite diagnosi BMW. Ad integrazione di questo intervento, è prevista anche tutta una serie di servizi denominati “Extra Care”: i proprietari BMW potranno usufruire di un esclusivo sconto del 20% su tutti i ricambi compresi nell’intervento.

Winter Campaign per l'abbigliamento invernale

Le novità di BMW Motorrad legate alla bassa stagione si presentano anche dal punto di vista dell’abbigliamento tecnico. Infatti, a completamento dell’offerta di Campagne Invernali, BMW Motorrad presenta l’iniziativa Winter Campaign dedicata alla gamma Ride con nuovi completi, tute, stivali e accessori della collezione 2018/2019. Anche in questo caso, sarà possibile approfittare di un prodotto in omaggio a scelta tra un casco BMW e un prodotto della gamma Garmin, a fronte di una spesa complessiva superiore ai 1.400,00 €. Per