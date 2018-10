BMW richiama oltre 1,6 milioni di veicoli a rischio incendio

BMW richiama oltre un milione e mezzo di veicoli per ovviare ad un problema tecnico che esporrebbe gli acquirenti al rischio d'incendio. Il costruttore bavarese ha comunicato la decisione di estendere la campagna di richiamo intrapresa lo scorso agosto, abbracciando un numero molto più cospicuo di veicoli.

Il provvedimento riguarda 1,6 milioni di vetture diesel che hanno un potenziale difetto al sistema di condizionamento dell'aria. Inizialmente il richiamao ha interessato 100 mila veicoli in Corea del Sud, mentre in un secondo momento la campagna di recall è stata estesa anche all'Europa su altre 380 mila vetture. L'operazione si è resa necessaria per eliminare totalmente il rischio di incendio determinato dalla possibile fuoriuscita del liquidi di refrigerazione dell'impianto di climatizzazione.

Nello specifico il problema, di cui si è avuto notizia per la prima volta nel 2016, interesserebbe il modulo di ricircolo dei gas di scarico EGR. Piccole quantità di liquido refrigerante potrebbero fuoriuscire e miscelarsi con residui di olio o carbonio, dando origine a una sostanza altamente infiammabile in caso di alte temperature. Constatato il problema BMW ha scelto di intervenire a scopo precauzionale ampliando la campagna a veicoli non inclusi nel primo recall.

BMW non ha fornito dettagli rispetto ai modelli coinvolti, limitandosi a specificare che le vetture interessate erano quelle equipaggiate con motori diesel quattro cilindri assemblati tra aprile 2015 e settembre 2016, e sei cilindri realizzati tra luglio 2012 e giugno 2015. Ad oggi, invece, l'estensione del richiamo riguarda vetture uscite tra l'agosto del 2010 e l'agosto del 2017.