Torna l'obbligo di dotare le auto di pneumatici invernali: tutte le informazioni

È partito il countdown per la sostituzione dei pneumatici con le gomme invernali: automobilisti avvisati, dal 15 novembre, e per i successivi cinque mesi, tutte le auto dovranno avere pneumatici invernali (o almeno le catene a bordo) per poter circolare evitando sanzioni e multe.

Penumatici invernali, non solo per la neve

Il cambio delle gomme previsto per la stagione invernale è legato non soltanto alla neve ma anche alle temperature e alle condizioni di strada e asfalto. Infatti temperature al di sotto dei 7 gradi centrigradi abbassano la tenuta e l'aderenza delle gomme in strada.

I pneumatici invernali sono sviluppati e testati proprio in modo tale da aumentare l'aderenza alla strada in queste particolari condizioni e assicurano le migliori prestazioni assicurando la sicurezza e la tenuta di strada anche con neve, ghiaccio, l'asfalto umido e bagnato.

Non è solo una questione di sanzioni, ma soprattutto di sicurezza alla guida. Le mescole del battistrada dei pneumatici invernali sono studiati per aumentare la tenuta e favorire l'espulsione dell'acqua evitando fenomeni di scivolamento e acqua planing.

Penumatici invernali, multe per chi non si adegua

Per scoraggiare chi vuole avventurarsi sulle strade sono previste anche sanzioni amministrative: si parte da multe di 41 euro nei centri abitati, che salgono ad 84 euro sulle strade extraurbane e a oltre 300 euro in autostrada con la decurtazione di tre punti della patente.

L'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, a reso obbligatoria per auto e mezzi pesanti, la presenza di catene da neve o pneumatici da neve durante il periodo più freddo dell'anno. Va comunque ricordato che spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere, attraverso delle ordinanze specifiche, se imporre o meno l'obbligo, che va segnalato con l'apposita segnaletica stradale.

Il periodo in cui diventa obbligatorio essere 'preparati' alla neve sulla strada va dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019.