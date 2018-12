Capodanno: come noleggiare gratis a Milano con il car sharing

Unire l’utile al dilettevole. In nome dell’ecologia. Si può sintetizzare così l’accordo tra Drive Now e Generali che partirà a Milano dal 1 gennaio 2019. Chiunque al volante del servizio di car sharing di Bmw potrà guadagnare minuti gratis per girare in città: con una guida sicura ed economica.

L’obiettivo? Promuovere uno stile di guida sicuro. In questo settore spesso i veicoli sono ridotti come catorci; ovviamente Drive Now conta così di aumentare i noleggi e la curiosità dei cittadini per il servizio; dal punto di vista di Generali si punta a dare il via ad una nuova era: la società oggi non pensa più solo a risarcire i danni ma soprattutto a prevenirli.

Come viaggiare gratis

La condotta dell’automobilista a bordo di Drive Now sarà giudicata da un “Real time coaching”: una scatola nera in grado di valutare in tempo reale il comportamento di chi è al volante. Sarà premiato con minuti gratis di noleggio chi rispetta parametri come velocità, l’accelerazione, decelerazione, frenata, sterzata. La campagna messa in atto da Bmw e Generali è pronta ad elogiare non solo la sicurezza al volante ma anche gli automobilisti attenti all’ambiente: i minuti gratis dunque diventano pure un modo per promuovere il traffico di chi produce meno emissioni.

Quanto costa Drive Now

Chi, secondo il Coach, non avrà un comportamento alla guida intelligente continuerà ad a pagare le consone tariffe: da 31 a 34 centesimi al minuto, a seconda del modello prescelto. Il Real Time Coaching sarà installato su 500 veicoli (Bmw e Mini): per Generali è la prima installazione dell’ecosistema su un Car sharing.