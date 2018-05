Alcol e droghe alla guida: controlli a tappeto sulle autostrade italiane

Con l'arrivo della bella stagione s'intensificano i controlli della Polizia stradale mirati a contrastare la guida in stato di alterazione sulle principali arterie autostradali italiane. Dopo i controlli svolti nel Centro-Sud, l'area interessata attualmente riguarda Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

L'attività operativa di controllo, svolta di concerto con le Questure locali, i medici e sanitari della Polizia di Stato, ha consentito di compiere accertamenti con etilometro e strumenti per verificare la presenza di droghe nel sangue 1433 conducenti. Ben 147 le persone risultate positive ai controlli: 60 le violazioni per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida sotto effetto di stupefacenti per un totale di 64 patenti di guida ritirate e un arresto per "illecita detenzione di sostanza stupefacente".