Cuccia Tech, stop ai rumori per cani e gatti

Ripara dal freddo, dalla pioggia e dal rumore. Cuccia Tech si rivela una mano santa per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto nei periodi di festività dove le città non risparmiano petardi, fuochi d’artificio e tante altre diavolerie che li spaventano a morte. Per Ford è infatti l’occasione giusta per tirare fuori dal cilindro tutte le migliori evoluzioni della Casa.

Grande comfort

Rivestita di sughero, già dunque fonoassorbente - con un sistema interno di ventilazione - Cuccia Tech sarebbe garanzia per il massimo relax. Non solo. Appoggiata su una superficie rialzata, riduce le vibrazioni per l’animale. Inoltre, fornita di microfono esterno rileva tutti i suoni che potrebbero innervosirlo: è il Noise-Cancelling Kennel, un'inedita novità.

Come su ford Edge

Il Noise-Cancelling Kennel emette onde sonore contrarie, riducendo in maniera sensibile i rumori dell'ambiente. È la medesima tecnologia montata su Ford Edge: ad agire nell’abitacolo sul suv, infatti, troviamo l’Active Noise Control che diminuisce le sonorità moleste contrastandole con le frequenze opposte. Risultato: silenzio pieno, ovunque voi siate.

Cuccia Tech, solo un prototipo

Nonostante l’articolo abbia riscosso un certo successo tra gli amanti degli animali - anche per il suo design minimalista - ad oggi la cuccia rimarrà solo un prototipo senza arrivare alla vendita. Fa parte, infatti, di una serie di iniziative chiamate “interventions” utili a mostrare come il brand possa risolvere situazioni di vita quotidiana tramite le sue tecnologie. Il messaggio che arriva ovviamente è che Ford si prende cura dei suoi clienti proprio come farebbe con i suoi migliori amici a quattro zampe. Maghi del marketing... Forse.