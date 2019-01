Ducati Service Warm Up: interventi di manutenzione e ricambi originali col 20% di sconto

Dall’8 gennaio fino all’ 8 marzo 2019 Ducati attiva il Service Warm Up presso la rete di Concessionari, Service e Point Ducati aderenti all’iniziativa. La campagna promozionale è per tutti i possessori di moto Ducati immatricolate dal 1° gennaio 2006 e prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruendo del 20% di sconto su ricambi originali.



Aderendo alla promozione il cliente potrà anche usufruire, qualora ne fosse sprovvisto, di un anno di assistenza stradale ACI-Global per poter viaggiare in Europa, in compagnia della propria Ducati in tutta tranquillità. L’iniziativa è promossa con il supporto della rete di assistenza Ducati attraverso i Service ed i Point aderenti ed è soggetta a quantità limitata per quanto riguarda l’attivazione dell’assistenza stradale.



Numerosi sono i ricambi Ducati su cui sarà possibile godere dello sconto previsto dall’iniziativa, e nel dettaglio:

Manutenzione Ordinaria: filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella, olio freni

Manutenzione Straordinaria: pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella, serie dischi frizione

Ducati, da sempre attenta alle esigenze del cliente, ha preparato un 2019 ricco di novità, sia per chi è già parte della famiglia sia per chi entra per la prima volta in nel mondo della casa motociclistica di Borgo Panigale. Maggiori informazioni su ogni singola promozione si possono avere a partire dall’8 gennaio 2019, visitando il sito www.ducati.it.