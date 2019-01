Gomme e catene da neve: quanto costano e come sceglierle

Con l'arrivo delle temperature invernali e delle precipitazioni nevose la sicurezza al volante diventa ancora più importante. Con le condizioni climatiche avverse e le nevicate che nei prossimi giorni potrebbero investire l'Italia, è consigliabile essere sempre muniti di catene da neve e gomme termiche, così da affrontare ogni spostamento in auto senza il rischio di mettere a repentaglio la nostra vita e quella degli altri. Non vanno poi dimenticate le sanzioni che rischiano gli automobilisti che percorrono le strade soggette all'obbligo di catene: il mancato rispetto del provvedimento può portare anche a multe molto salate.

Ma non tutti i proprietari di un'automobile sono informati sui modelli e le caratteristiche delle catene o degli pneumatici. Come si fa a scegliere quelli giusti? Quale spesa dovrò affrontare? Tutte domande a cui cercheremo di rispondere in questo articolo.

Come scegliere le gomme da neve

Negli ultimi anni molti consumatori hanno deciso di optare per gli pneumatici invernali piuttosto che per le catene. Ma non tutti sanno che esistono delle caratteristiche a cui fare caso per poter scegliere le gomme da neve. In primis bisogna stare attenti alla presenza delle seguenti sigle, chesi trovano sul fianco della gomma e sono le uniche riconosciute dall'Unione europea:

M+S,

MS,

M/S,

M-S,

M&S.

Attenzione, se sullo pneumatico trovate il simbolo di una montagna con tre cime, con al suo interno un fiocco di neve, sappiate che questo non ha alcun valore.

Gomme invernali, quanto costano

Cambiare pneumatici all'auto è una spesa a cui molti automobilisti non possono sottrarsi, soprattutto quelli che abitano le zone dove vige l'obbligo di catene. Ma quanto costa cambiare le 'scarpe' alla macchina? Secondo le stime riportate da Adiconsum, il costo varia in base alla tipologia di automobile. Se per un'utilitaria si spenderà tra i 250 e i 500 euro, la 'forbice' diventa 400-700 euro per una compatta e sale a 800-1.000 euro per i Suv. Al costo delle gomme va anche aggiunto il costo del montaggio ed il deposito, che invece varia in base alla zona d'Italia dove si effettua il cambio gomme. Si va dai circa 60 euro di Napoli fino ai 100 euro di Roma e Milano.

Come scegliere le catene da neve e quanto costano

Per chi non volesse cambiare pneumatici e decidesse di affidarsi alle 'care e vecchie' catene da neve, è necessario sapere che anche per loro esistono dei 'particolari' a cui fare caso e delle differenze di prezzo. Prima di acquistare un qualsiasi modello di catene è d'obbligo controllare la presenza delle sigle riconosciute dall'Ue, che sono CUNA NC 178-01 o ON V 5117 e che attestano che il prodotto è a norma. Ma quanto costano le catene da neve? Come per le gonne, le fasce di prezzo variano in base al modello di automobile su cui verranno montate. Per le auto che necessitano di catene da 9 mm la spesa sarà tra i 50 e i 70 euro, mentre per le vetture più grandi come Suv, camper e furgoni, che invece richiedono catene da 16 mm, il prezzo può salire fino a 90 euro.

Gomme e catene da neve, attenzione alle multe

Come accennato ad inizio articolo, oltre che per la nostra sicurezza e di chi ci circonda, avere a bordo gomme o catene da neve è necessario, in alcune zone, per evitare di incorrere in multe e sanzioni. Per le strade dove vige l'obbligo, gli automobilisti sprovvisti di gomme o catene rischiano di essere multati, con l'importo delle sanzioni che varia dalla tipologia di strada in cui è avvenuta la violazione. Per le strade extraurbane la sanzione minima è di 84 euro, mentre per quelle urbane si parte da 41 euro.