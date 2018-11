Guida senza assicurazione: patente sospesa e multe fino a 7000 euro

Nel nuovo decreto legge fiscale, presentato in Commissione Finanze al Senato, vi è un emendamento della Lega volto ad inasprire le sanzioni nei confronti degli evasori della RC Auto. Secondo la proposta, a prima firma di Enrico Montani, gli automobilisti sopresi a circolare senza copertura assicurativa per la seconda volta dovranno subiranno uno stop del veicolo per 45 giorni e vedranno la propria patente sospesa per 60 giorni.

Multe raddoppiate per chi guida senza assicurazione

Anche le multe - che attualemente vanno da un minimo di 840 euro a un massimo di 3.393 - dovrebbero raddoppiare. Se la misura sarà approvata, dunque, si passerà da un minimo di 1.680 euro a un massimo di 6.786 euro. Fermo amministrativo del veicolo, sospensione della patente per due mesi e multa a quasi 7000 euro: servirà a scoraggiare una condotta grave come la circolazione senza copertura assicurativa?