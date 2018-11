Hackathon su sicurezza e mobilità: vince il sistema che scoraggia l'uso del telefono alla guida

Si è conclusa giovedì 8 novembre la "sfida delle idee" promossa da Michelin su mobilità e sicurezza, durante la quale gli studenti del Politecnico di Torino si sono sfidati in una vera e propria maratona (hackathon) sul tema della "Mobilità a incidenti zero: sicurezza a bordo veicolo e su strada".

La squadra composta da Edoardo Vassallo, di Chieri (TO), Vincenzo Nicoletti, di Civitanova Marche (MC), e capitanata da Marco Del Fiore, di Boves (CN), si è classificata prima su un totale di 70 partecipanti, aggiudicandosi così il premio Michelin: un finanziamento di 10.000 euro per realizzare il progetto presentato: "Sistema di disincentivo dello smartphone alla guida".

Fin dalle prime ore del mattino i partecipanti si sono impegnati in un'intensa attività progettuale per sviluppare e presentare le idee più innovative per il futuro della mobilità sicura, confrontandosi con una delle più grandi sfide della modernità: cercare nuove soluzioni che aumentino la sicurezza e riducano il rischio di incidenti. A sostegno degli studenti si sono alternati, nell'arco della giornata, numerosi esperti di diverse discipline, che nella veste di tutor hanno vissuto "l'esperienza" hackathon insieme a loro, tra cui Marco Do, Direttore della Comunicazione della Michelin Italiana, il Vice Rettore per la Pianificazione, Professor Luca Settineri, il Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico, Professoressa Giuliana Mattiazzo, e il Vice Rettore per la Ricerca, Professor Stefano Corgnati.

"Siamo tre ragazzi che studiano insieme, la nostra prima riunione è stata in un pub per decidere se partecipare o meno all'Hackathon. Ci sono venute tante idee, abbiamo lavorato per scegliere la migliore e alla fine eccoci qua! Non avevamo nessuna pretesa, ma solo la voglia di metterci in gioco, non abbiamo neanche detto ai nostri genitori che avremmo partecipato! Il risultato è del tutto inatteso e questo ci rende ancora più felici, anche perché, indipendentemente dall'aver vinto, per il nostro team è stata una bellissima giornata. E anche ben organizzata! Con la speranza di riuscire a concretizzare questo progetto e migliorare davvero la sicurezza su strada, ringraziamo la Michelin e il Politecnico di Torino per averlo reso possibile." hanno dichiarato Marco Del Fiore, Edoardo Vassallo, Vincenzo Nicoletti

"I ragazzi tra i 19 e i 25 anni sono tra le prime vittime degli incidenti stradali. Ma il futuro è loro. Non possono esserne "vittima", ma, già da ora, gli ideatori. Quest'anno, i ragazzi di questa fascia di età sono stati i protagonisti e i diffusori della cultura della sicurezza, in una prima fase sui social, dove hanno partecipato al concorso Michelin #bastameno, e ora nelle università, dove progettano loro stessi soluzioni per una mobilità sicura e sostenibile. Sosteniamo con passione questa competizione universitaria, che è perfettamente in linea con il concetto di "competizione" per Michelin: un laboratorio per sviluppare e testare nuove tecnologie a beneficio di una mobilità sicura e sostenibile per tutti, oggi e domani. Complimenti a Marco Del Fiore, Edoardo Vassallo, Vincenzo Nicoletti!" dice Marco Do, Direttore Comunicazione Michelin Italiana.