Idea Hyundai, arriva il primo airbag al mondo per il tetto

Un’idea geniale per le auto con tetto panoramico: un mega airbag che in caso di ribaltamento, impedisce agli occupanti dell'auto di frantumare il tetto e di essere sbalzati fuori dall'abitacolo. Hyundai aumenta la sicurezza a bordo delle sue vetture equipaggiate con “cieli” apribili e luminosi: spesso questi ultimi infatti possono creare gravi lesioni in caso di incidente. Il tetto, infatti, oltre ad essere un minaccia in caso di frattura, diventa una pericolosa via d’uscita per gli ospiti a bordo.

Come funziona

Oggi le automobili Hyundai vengono così equipaggiate con il gigante airbag, pronto ad aprirsi in 0,08 secondi appena la vettura ha un'inclinazione laterale o longitudinale. Il sistema gode di 11 brevetti: sviluppato da Hyundai Mobis, società fondata nel 1977 che si occupa di ricerca e sviluppo di componenti, esso è in grado di coprire l’intera superficie del tetto, proteggendo le teste dei passeggeri.

In commercio

Dai test condotti sulla Genesis - la berlinona della casa -, il super airbag ridurrebbe del 20% le lesioni potenzialmente letali. Dalla seconda metà dell’anno, verrà già proposto di serie nei nuovi modelli, aggiungendosi alle 9 protezioni già esistenti (frontali, laterali, a tendina, per le ginocchia e quelle posteriori).