Iveco fornirà 453 mezzi militari alle forze armate tedesche e romene

Iveco Defence Vehicles, marchio di CNH Industrial per i veicoli per la difesa e la protezione civile, ha annunciato due nuovi contratti firmati a dicembre 2017.

Il primo riguarda una considerevole commessa da parte di BwFuhrpark Service GmbH per una nuova flotta di automezzi militari medi 4x4 multiuso per l’Esercito tedesco. L'ordine prevede la consegna di 280 automezzi Eurocargo entro il 2018. Un ulteriore contratto è stato sottoscritto con il Ministero della Difesa romeno, che ha commissionato un ordine di 173 veicoli militari logistici, da consegnarsi entro il 2018.

Negli ultimi dieci anni, Iveco Defence Vehicles ha fornito all’Esercito tedesco circa 1.000 veicoli della sua ampia gamma di prodotti, che sono già stati ampiamente utilizzati in aree operative come l'Afghanistan e il Mali. I veicoli MLL 150 E 28 WS inclusi in quest’ultimo ordine verranno equipaggiati con cabina del conducente non protetta per lunghe tratte, con nuova disposizione di posti estremamente confortevole, magazzino flessibile per i sistemi radio e le attrezzature, pneumatici singoli off-road, tettuccio apribile, proiettori oscurati secondo specifiche NATO, versione per rimorchio, alloggiamento per ruote di scorta e sistema innovativo multiuso per la modifica del telaio (in caso di utilizzo in diversi tipi di missione al di fuori della Germania). Tutti i veicoli saranno pienamente conformi alle normative Euro 6, compresa la piena capacità di funzionamento a singolo combustibile e offrono un carico utile ai vertici della categoria.

Il contratto tra Iveco Defence Vehicles e BwFuhrpark Service GmbH è il risultato di due anni di intensa valutazione del mercato e di numerose prove sul campo con un veicolo dimostrativo. Tra i recenti contratti aggiudicati con le Forze armate tedesche rientrano anche 133 blindati Trakker-8x8. Entrambi sono un'ulteriore testimonianza della leadership di Iveco Defence Vehicles in termini sia tecnici che economici.

Il contratto con il Ministero della Difesa romeno comprende veicoli militari logistici 6x6 appositamente progettati, appartenenti alla gamma di veicoli a elevata mobilità di Iveco Defence Vehicles. Questi veicoli, progettati come mezzi di trasporto generico e di truppe e dotati di verricello a recupero automatico, offrono una mobilità eccezionale (con sistema di gonfiaggio pneumatici centralizzato incluso) e una capacità di guado per fornire supporto tattico in qualsiasi operazione militare. Inoltre, possono essere trasportati su aerei C-130. La commessa è conseguente alla piena soddisfazione del Ministero della Difesa romeno riguardo alle performance e all'affidabilità dei veicoli ordinati precedentemente (57 mezzi nel 2015, tra cui camion ad alta mobilità, già impiegati sul territorio nazionale). Con questi contratti, si rafforzano ulteriormente i solidi e duraturi rapporti di fiducia tra Iveco Defence Vehicles e le Forze armate tedesche e romene, consolidando la posizione dell'azienda come partner chiave per i veicoli da difesa.