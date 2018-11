Mal d'auto? Un algoritmo vi salverà

Gli inglesi di Jaguar Land Rover puntano a combattere il mal d’auto, disturbo che affligge il 70% della popolazione. La ricerca affrontata su un percorso di 25.000 km mostra che il malessere spesso emerge quando le informazioni rilevate dalla vista del passeggero differiscono da quelle provenienti dall'orecchio interno, o dalle sollecitazioni sul corpo. Il caso della lettura è uno dei più comuni.

La soluzione contro il mal d'auto

Il gruppo, dunque, ha escogitando un algoritmo per mettere nero su bianco il "punteggio benessere" di ogni persona nell'abitacolo: esso calcola la predisposizione al mal d'auto grazie a sensori biometrici che ne registrano i segnali fisiologici. I dati poi vengono combinati al moto ed alla dinamica.

Regolazioni automatiche grazie agli algoritmi

Il metodo che verrà impiegato per migliorare automaticamente le regolazioni dell'auto e ridurre così fino al del 60% dell'effetto. "In futuro i passeggeri dei veicoli autonomi avranno più tempo per lavorare, leggere o rilassarsi sui lunghi percorsi, è importante progettare veicoli che possano predisporsi per ridurre gli effetti della chinetosi, in modo personalizzato", spiega Spencer Salter, ricercatore Jaguar Land Rover nel campo delle tecnologie del benessere. Non solo. Potrà essere lo stesso veicolo tra qualche anno a rilevare quando un ospite sta per sentirsi male, ancora prima che questo accada.