Manutenzione auto: il vademecum per mantenere in salute il proprio veicolo

Per consentire alla propria auto di funzionare sempre in maniera impeccabile, oltre a scegliere un modello affidabile al momento dell'acquisto, è importante operare una costante manutenzione del veicolo. Prendersi la briga di sostituire elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell'auto come olio, filtri e pneumatici dopo un determinato numero di km o lasso di tempo, è un'azione assolutamente indispensabile per garantire la salute del proprio automezzo e ad aumentare la sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo.

Oltretutto, prendersi cura dell'auto costantemente, con piccoli interventi, riduce significativamente le possibilità di doversi recare in officina ed affrontare spese esose. A tal proposito l'Unione Nazionale Consumatori ha realizzato una guida con i consigli per la manutenzione dell'auto che vi riportiamo di seguito.

Il primo tagliando

In genere il primo check-up dell'auto, detto comunemente "tagliando" è un'operazione che si deve effettuare una volta trascosi 6 o 12 mesi dall'acquisto del veicolo o al raggiungimento di 15/20mila km. Solitamente nel libretto d'uso e manutenzione sono indicati gli intervalli temporali o chilometrici entro cui effettuare il tagliando e diritti di garanzia.

A quale officina rivolgersi

Solitamente quando si acquista un veicolo nuovo la concessionaria indica un'officina (o una rete di officine) di riferimento, convenzionata o addirittura appartenente alla casa auotomobilistica del veicolo. In ogni caso, ognuno ha diritto di scegliere l'officina alla quale rivolgersi-se autorizzata o indipendente, anche durante il periodo di garanzia senza pregiudicarla. Di sicuro in certi casi può essere più conveniente rivolgersi

Ricambi

Se le operazioni di manutenzione richiedono la sostituzione di un pezzo dovete sapere che - oltre agli originali - nella maggior parte dei casi possono essere utilizzati anche dei ricambi equivalenti, poiché garantiscono entrambi l'efficienza del veicolo. Nel caso delle vetture più in là con gli anni, la disponibilità di pezzi attraverso canali ufficiali potrebbe essere più difficoltosa: in queste circostanze, a volte, può risultare utile anche una visita presso un'attività di autodemolizioni, purché i pezzi siano in buone condizioni.

Garanzie e costi

Riguardo alla possibilità che qualcosa non vada a buon fine durante le operazioni di manutenzione del proprio autoveicolo, l'utente deve essere a conoscenza del fatto che sono previste garanzie anche per i singoli interventi manutenzione o riparazione. Il costo degli interventi varia in base alla marca e al tipo di vettura, ai pezzi da sostituire e eventuali interventi straordinari.

Evitare il "tagliando fai da te"

Un consiglio se non si hanno particolari competenze meccaniche è quello di rivolgersi sempre alla propria officina di fiducia (o ai centri indicati nel libretto d'istruzioni dell'auto o al momento dell'acquisto: il tagliando fai da te è una pratica altamente sconsigliata per questioni di sicurezza: rivolgetevi sempre professionisti di un officina.

Documentazione e eCall d'emergenza

Un altro aspetto importante al momento di eseguire il tagliando farsi rilasciare la documentazione che dimostri l'esecuzione la manutenzione. Si tratta di un tipo di tutela nei confronti della casa auto e dell'officina. Ricordiamo inoltre che l'Unione Europea - a partire dallo scorso 31 marzo 2018 - ha imposto ai costruttori di auto l'obbligo di dotare del sistema di emergenza eCall tutti veicoli prodotti a da quella data. Per avere ulteriori informazioni circa la manutenzione del proprio veicolo si può consultare il sito www.consumatori.it oppure contattare direttamente l'Unione Nazionale Consumatori per richiedere supporto e assistenza personalizzata