Manutenzione invernale: consigli per una lunga durata della batteria

Il clima freddo mette a dura prova le batterie dei veicoli, riducendo significativamente le loro prestazioni. Ma controllarne regolarmente lo stato aiuta ad assicurare partenze sicure per tutto l’inverno. Exide Technologies, leader globale nelle soluzioni per l’accumulo di energia, spiega come preparare le batterie ad affrontare la stagione fredda.

Il cambiamento climatico è reale e sta portando le temperature in Europa verso nuovi estremi. I picchi di calore record dell’estate scorsa le hanno viste salire a 40°C in Francia e quasi a 43°C in Germania. Eppure, solo poche settimane prima, un lungo periodo di freddo le aveva spinte ben al di sotto delle medie mensili di Febbraio e Marzo. Le temperature estreme influiscono sulle batterie: le alte temperature accelerano l’auto-scarica, spesso danneggiandole in modo permanente mentre le basse temperature possono “dare il colpo di grazia”.

Il motivo per cui la temperatura esterna ha un impatto così rilevante sulla carica è che, durante la stagione fredda, il motore ha bisogno di più energia per avviarsi. “Le batterie per auto funzionano in modo ottimale a una temperatura di 27°C ma, al di sotto di questa soglia, le reazioni chimiche al loro interno rallentano", afferma Guido Scanagatta, Senior Product Manager Transportation EMEA di Exide Technologies. “Nei climi freddi, la batteria deve resistere alla maggiore viscosità dell'olio e ad attriti più elevati nel motore. Nel momento in cui la temperatura scende a 0°C, anche la batteria più carica ha già perso circa un terzo della sua capacità d’avviamento iniziale. A temperature inferiori allo zero, per esempio a -18°C, la batteria ha solo il 40% di potenza.”

Le sfide della batteria

Durante la stagione invernale, la batteria deve anche soddisfare le massime esigenze, con più energia necessaria sia per le funzioni tradizionali quali avviamento, illuminazione e accensione, sia per alimentare i sistemi per l’intrattenimento e la sicurezza, sempre più presenti a bordo veicolo ed energivori. “Se le prestazioni della batteria di un veicolo sono già state compromesse dal caldo estivo, i problemi possono risultare gravi”, continua Scanagatta. “Una volta nella stagione invernale, la sua capacità e l’accettazione di carica si saranno notevolmente ridotte”. Le funzioni aggiuntive a bordo oggi sono molte; dai sistemi di navigazione all’intrattenimento multimediale, dalle telecamere per la retromarcia ai sistemi di mantenimento della corsia fino all’aria condizionata, ai sedili riscaldabili, ai portelloni e agli specchietti automatici, al servosterzo. Anche se spente e parcheggiate, molte auto moderne con sistemi keyless potrebbero ancora assorbire energia dalla batteria.

La richiesta di miglioramento dell’efficienza dei consumi e di riduzione delle emissioni peggiora il problema. Scanagatta spiega che i Costruttori di veicoli, per raggiungere obiettivi ambiziosi, hanno aggiunto diverse funzioni ai loro modelli. Tra questi, ci sono i sistemi start-stop che moltiplicano le sollecitazioni su accensione e avviamento, in particolare quando si guida in contesti urbani. Nel contempo, i costruttori stanno riducendo le dimensioni del motore e provano, ove possibile, a ridurre il numero di funzioni alimentate direttamente dall'alternatore. Secondo Scanagatta, la soluzione sta nel selezionare una batteria in grado di resistere a cicli di scarica frequenti ed elevati seguiti da brevi periodi di recupero.

Consigli per prevenire guasti alla batteria dell'auto

Quando le batterie sono mantenute ben cariche, la loro durata di vita aumenta. Questo si traduce in minori costi e disagi per l’automobilista oltre a un minor impatto sull’ambiente. Per evitare una batteria inaffidabile questo inverno, Exide suggerisce di:

Evitare la scarica profonda

Se il vostro veicolo ha un sistema start-stop e guidate regolarmente per brevi viaggi, con il passare del tempo la batteria potrebbe perdere la carica. Chiedete al vostro meccanico di ricaricare la batteria di tanto in tanto, per almeno 12 ore ogni volta, utilizzando il caricatore intelligente Exide 12/7: risolverà questo problema e prolungherà la durata della vostra batteria.

Proteggere la batteria

Mantenerla pulita. Nel tempo, la polvere crea uno strato conduttivo tra i morsetti che può aumentare considerevolmente il tasso naturale di auto-scarica. I poli positivo e negativo dovrebbero essere leggermente spalmati di grasso al rame per essere protetti dall’ossidazione.

Controllare i collegamenti

A lungo andare, le vibrazioni possono allentare i collegamenti della batteria. Chiedete al vostro meccanico di controllare di tanto in tanto che siano ben stretti per evitare che si scolleghino durante la marcia oppure che si creino scintille in fase di avviamento.

Proteggere la batteria quando non è in uso

Le batterie non in uso si scaricano lentamente. Innanzitutto, occorrerebbe assicurarsi che la batteria sia completamente carica e ricaricarla occasionalmente qualora l’auto rimanga ferma per lunghi periodi. Ciò impedirà alla batteria di perdere la capacità di accumulo di energia e prolungherà la sua durata. Se possibile, tenetela in un luogo fresco e asciutto (tra 0-25°C).

Scegliere la batteria ottimale per la sostituzione

Una buona manutenzione prolungherà la durata della batteria ma arriverà inevitabilmente il momento in cui sarà necessario sostituirla, preferibilmente prima di rimanere fermi sul ciglio della strada! Chiedete consiglio al vostro meccanico per scegliere la batteria ottimale per le vostre esigenze. La corretta batteria può essere trovata in modo rapido e semplice grazie al pratico Battery Finder Online di Exide, che presenta una moderna interfaccia utente.