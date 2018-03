Michelin, ecco Primacy 4, ancora più resistente e performante sul bagnato

Alcuni produttori di pneumatici suggeriscono a chi guida in Europa di sostituirli quando il battistrada raggiunge i 3 mm di spessore, talvolta anche prima. Un'azione che vede nettamente contraria Michelin, che ha preso posizione rispetto a questa cattiva abitudine.

"L'attuale limite legale di 1,6 mm risponde perfettamente alle esigenze della mobilità moderna - ha detto Valerio Sonvilla, Responsabile Mercato Vettura e Trasporto leggero per l'Italia e Malta -. La sicurezza sulle strade infatti non dipende dalla profondità del battistrada. Sono le prestazioni che cambiano con l'usura, in molti casi migliorando. Con dei pneumatici usurati, infatti, migliorano rumorosità, reattività dello sterzo, resistenza al rotolamento e aderenza in condizioni di asciutto. Dove in effetti finora avevamo un calo di prestazioni era sulla neve e sul bagnato".

Oltre a mantenere inalterata la sicurezza, secondo Michelin, evitando di smontare prima del tempo i pneumatici si produrrebbero effetti positivi dal punto di vista ambientale e soprattutto meno costi per il consumatore. Per dare una risposta in termini di maggiore durata e prestazioni migliorate in condizioni di pioggia, Michelin ha da poco lanciato Primacy 4, un pneumatico che unisce resistenza e grande resa su bagnato.

Primacy 4 può infatti percorrere 18mila km in più rispetto alla media della concorrenza e su bagnato, una volta usurato, performa ancora meglio che da nuovo. Merito di mescole di qualità e di tecnologie di ultima generazione. Il nuovo nato in casa Michelin è già disponibile sul mercato in 60 dimensioni alla stesso prezzo consigliato del suo predecessore Primacy 3.